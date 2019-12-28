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В Петербурге к новогодним праздникам подготовили серию показов "Щелкунчика"

Перед началом каждого спектакля гости увидят магическое шоу, а дети получат бесплатные сладкие подарки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. В воскресенье фестиваль "Планета балета" запускает праздничную серию показов балета "Щелкунчик" при участии симфонического оркестра, которые будут исполняться до 8 января на сцене Дворца культуры имени Ленсовета в Санкт-Петербурге.

"Наша сцена в Петербурге - вторая по величине после сцены Мариинского театра, поэтому мы активно участвуем в балетной жизни города и является партнерами фестиваля "Планета балета", - сказала на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС генеральный директор Дворца культуры Ирина Алюшина. По ее словам, дополнительно праздничную атмосферу создаст магическое шоу перед началом каждого спектакля, а также бесплатные сладкие подарки всем детям от спонсора фестиваля - кондитерской фабрики "Нева".

В канун Рождества фестиваль перенесется на сцену Александринского театра, где будет дважды показан балет "Дон Кихот".

Постановки проекта можно будет увидеть в течение всего следующего года на ведущих театральных площадках Москвы и Санкт-Петербурга. В настоящий момент уже анонсировано 29 спектаклей на сцене Александринского театра с января по август. Репертуар фестиваля, помимо уже названных балетов, включает постановки, ставшие визитной карточкой русского балета, - "Лебединое озеро", "Жизель", "Спящая красавица". В этот ряд встала и премьера нынешнего сезона - балет "Пиковая дама", пополнивший репертуар Академического театра балета имени Леонида Якобсона.

Ожидается, что в 2020 году фестиваль соберет более 110 тысяч зрителей. Вместе с Театром имени Якобсона участниками проекта выступают Петербургский театр "Русский балет", Петербургский государственный академический симфонический оркестр, а также два московских коллектива - Областной государственный театр "Русский балет" и оркестр "Инструментальная капелла".

"Планета балета" - один из самых успешных российских фестивалей хореографии, получивший известность и признание благодаря хорошо подобранному репертуару, доступным ценам, выступлениям на ведущих площадках города и привлечению известных коллективов. Стартовавший в 2015 году в Санкт-Петербурге, фестиваль расширил свою географию, и минувшим летом его по достоинству смогли оценить москвичи и гости столицы. Всего в 2019 году в рамках фестиваля в Москве и Санкт-Петербурге прошло более 100 классических балетов.

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РоссияСанкт-Петербург
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