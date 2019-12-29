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Туристы в Горном Алтае смогут увидеть мумию "принцессы Укока"

В 2020 году мумию будут открывать по средам, пятницам и воскресеньям после новолуния

ТАСС, 29 декабря. Найденная на раскопках в Республике Алтай мумия молодой женщины ("принцесса Укока"), являющаяся главным экспонатом Национального музея им. А. В. Анохина в Горно-Алтайске, откроют для туристов 29 декабря. Об этом ТАСС сообщила директор музея Римма Еркинова.

"Принцесса Укока" - мумия девушки, найденная во время раскопок в 1993 году на могильнике V-III веков до нашей эры на алтайском плато Укок. Находка была названа одной из самых значимых в археологии второй половины ХХ века. Коренное население региона, которое, следуя своим верованиям, считает "принцессу Укока" хранительницей Алтая, неоднократно требовало захоронить мумию повторно и не тревожить ее покой. В феврале 2016 года суд Горно-Алтайска отказал в иске инициативной группе, настаивавшей на захоронении мумии.

"Новолуние началось 26 декабря - это четверг. Мы открываем "Укокскую принцессу" в воскресенье, 29 декабря. Уже есть график на 2020 год - когда она будет открыта. Мы открываем ее по средам, пятницам и воскресеньям после новолуния", - пояснила Еркинова.

По ее словам, музей не будет работать 31 декабря и в первые дни нового года, но в течение новогодних каникул увидеть "принцессу Укока" можно будет 5 и 8 января. Еркинова отметила, что в эти праздничные дни, через несколько дней после нового года, в музее ожидают много гостей, в том числе семей с детьми.

Музейные работники начали исследовать вопрос доступа туристов к "принцессе Укока" в 2014 году. Только в мае 2016 года специалисты Всероссийского НИИ лекарственных и ароматических растений после исследований мумии разрешили доступ посетителей к специальному саркофагу, который создает климат, необходимый для сохранности древней находки. Для соблюдения традиций коренных народов Алтая, которые много лет выступали против демонстрации мумии и требовали ее захоронить, график экспонирования составляется в соответствии с лунным календарем - на убывающую луну саркофаг закрывают, а в периоды новолуния открывают его лишь в определенные дни.

Музей им. А. В. Анохина является одной из популярных у приезжающих на Алтай туристов достопримечательностей - там хранятся уникальные коллекции, посвященные археологическим исследованиям древних народов, большое собрание картин самого известного алтайского художника Григория Чорос-Гуркина, отдельная экспозиция посвящена археологическим раскопкам на плато Укок.

Теги
РоссияАлтайский край
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