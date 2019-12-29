Клип Nirvana набрал более 1 млрд просмотров на YouTube

Количество просмотров клипа группы Nirvana на песню Smells Like Teen Spirit превысило на YouTube 1 млрд. Об этом свидетельствуют данные на странице ролика.

На официальном канале группы музыкальное видео, снятое в 1991 году, было опубликовано 10 лет назад.

Как отмечает музыкальное издание NME, это второй на YouTube клип 1990-х, которому удалось набрать столько просмотров. Ранее этого результата достигла группа Guns N’ Roses с видео на композицию November Rain. На данный момент ролик опережает Smells Like Teen Spirit почти на 300 млн просмотров. Третьим по популярности клипом из 90-х стал Zombie группы Cranberries, у которого примерно 980 млн просмотров.

Smells Like Teen Spirit - один из главных хитов Nirvana. Композиция была поставлена на девятое место в списке "500 величайших песен всех времен" журнала Rolling Stone, а также фигурирует в рейтингах лучших песен множества других музыкальных изданий. Видеоклип на нее был награжден двумя премиями MTV Video Music Awards.