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Фильм "Холоп" возглавил российский прокат в выходные

Второе место по кассовым сборам заняла кинолента "Союз спасения"
Режиссер Клим Шипенко и актриса Мария Миронова Александр Щербак/ТАСС
Описание
Режиссер Клим Шипенко и актриса Мария Миронова
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Фильм "Холоп" стал лидером российского проката, собрав 315,5 млн рублей за минувшие четыре дня. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com за период с 26 по 29 декабря.

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Российский комедийный фильм режиссера Клима Шипенко вышел в прокат 26 декабря. Главные роли в фильме сыграли Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Александра Бортич, Александр Самойленко и другие актеры.

Второе место по кассовым сборам досталось российской историко-приключенческой мелодраме "Союз спасения" режиссера Андрея Кравчука, который с 26 по 29 декабря собрал 126,8 млн рублей. Картина вышла в прокат 26 декабря. В ней снялись Леонид Бичевин, Павел Прилучный, Максим Матвеев, Иван Янковский, Александр Домогаров, Игорь Петренко и другие актеры.

Третье место в рейтинге по кассовым сборам занял американский фильм "Звездные войны: Скайуокер. Восход" (Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker), собравший 97,3 млн рублей. Девятый эпизод эпопеи "Звездные войны" вышел в российский прокат 19 декабря. Главные роли в нем исполнили Дэйзи Ридли, Адам Драйвер, Марк Хэмилл, Джон Бойега, Оскар Айзек и другие. В списке актеров указана и Кэрри Фишер. Исполнительница роли принцессы Леи из первых фильмов саги, умершая в 2016 году, вновь появляется на экране благодаря современным технологиям и кадрам из предыдущих фильмов.

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