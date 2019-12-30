Новым худруком "Современника" станет Виктор Рыжаков

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Новым художественным руководителем "Современника" назначен театральный режиссер Виктор Рыжаков, который сейчас возглавляет Центр имени Всеволода Мейерхольда (ЦИМ). Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе столичного департамента культуры.

"Художественным руководителем Московского театра "Современник" с 4 января 2020 года станет известный театральный режиссер и педагог Виктор Рыжаков", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что обязанности руководителя ЦИМ будут возложены на его арт-директора Елену Ковальскую.

Возглавлявшая "Современник" почти полвека Галина Волчек умерла 26 декабря в возрасте 86 лет. Прощание с ней прошло в театре 29 декабря, похороны состоялись на Новодевичьем кладбище.

Театр "Современник" был организован в 1956 году, его создателями стали Галина Волчек вместе с Олегом Ефремовым, Лилией Толмачевой, Игорем Квашой, Евгением Евстигнеевым и Олегом Табаковым, их основной идеей был протест против закостенелости театральных процессов. Первым худруком выбрали Олега Ефремова, после ухода которого театр возглавила его ученица, режиссер и актриса Галина Волчек. На сцене "Современника" она поставила более трех десятков спектаклей по произведениям самых разных авторов.

Виктор Рыжаков - режиссер, педагог Школы-студии МХАТ, лауреат премии Станиславского "За вклад в театральную педагогику". Окончил Дальневосточный институт искусств (ДВИИ), Театральное училище им. Б. В. Щукина, аспирантуру Российской академии театрального искусства (ГИТИС). В 1993 году стал одним из организаторов и художественным руководителем первого фестиваля независимых театров "Театр в поисках театра" в Сочи, также является одним из учредителей и руководителей театрального фестиваля имени А. М. Володина "Пять вечеров" в Санкт-Петербурге. Худруком Центра имени Мейерхольда он был назначен в сентябре 2012 года.