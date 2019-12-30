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Швыдкой: Рыжаков сможет объединить коллектив вокруг творческой идеи "Современника"

Режиссер вступит в должность художественного руководителя театра 4 января

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Режиссер Виктор Рыжаков, который 4 января вступит в должность художественного руководителя театра "Современник", чувствует "нерв времени" и сможет объединить коллектив вокруг творческой идеи, считает специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Ранее в столичном департаменте культуры ТАСС сообщили, что новым худруком московского "Современника" с 4 января 2020 года станет театральный режиссер Виктор Рыжаков, который сейчас возглавляет Центр имени Всеволода Мейерхольда (ЦИМ). Прежний худрук театра Галина Волчек умерла 26 декабря в Москве в возрасте 86 лет.

"Сегодня не так много режиссеров, которые имеют творческие основания претендовать на тот или иной театр. Но, как мне представляется, наилучшей кандидатурой, которая может быть названа в случае "Современника", является Виктор Рыжаков. Очень важно, что он "одного корня" с основателями этого театра - коренной мхатовец, человек, который доказал свое владение тем уникальным искусством, которое связано с традицией русского психологического театра. Он чувствует нерв времени, знает толк в современной драматургии. Это тоже важно для театра, который неслучайно называется "Современник", - сказал Швыдкой.

Он отметил, что Галина Волчек приглашала Рыжакова не только в качестве режиссера для постановки спектакля, но и хотела видеть его своим помощником.

"Я очень высоко ценю актеров, которые работали и работают в "Современнике". Достаточно назвать имена Марины Нееловой, Лии Ахеджаковой, Сергея Гармаша, но, как мне представляется, их актерское будущее, как и судьба "Современника", во многом зависит от того, какой режиссер возглавит театр. Как мне представляется, Виктор Рыжаков, безусловно, может стать тем человеком, который сумеет объединить коллектив вокруг творческой идеи и творчества, дать его ведущим актерам ту работу, которую они заслуживают", - добавил Швыдкой.

Прощание с Галиной Волчек, возглавлявшей "Современник" почти 50 лет, прошло в театре 29 декабря, похороны состоялись на Новодевичьем кладбище.

Теги
РоссияШвыдкой, Михаил Ефимович
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