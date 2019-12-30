Миронов: Виктор Рыжаков работает в эстетике "Современника"

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Режиссер Виктор Рыжаков, который 4 января вступит в должность художественного руководителя театра "Современник" после ухода из жизни предыдущего худрука - Галины Волчек, работает в эстетике этого театра и обладает большим опытом как постановок, так и воспитания молодых актеров. Такое мнение высказал ТАСС в понедельник худрук Театра Наций Евгений Миронов.
Ранее в столичном департаменте культуры ТАСС сообщили, что новым худруком московского "Современника" с 4 января 2020 года станет театральный режиссер Виктор Рыжаков, который сейчас возглавляет Центр имени Всеволода Мейерхольда (ЦИМ). Прежний худрук театра Галина Волчек умерла 26 декабря в Москве в возрасте 86 лет.
"Должен прийти режиссер, не только с большим опытом постановок, но и воспитания учеников. Мне кажется, из всего нынешнего поколения режиссеров таким опытом и потенциалом, безусловно, обладает Виктор Рыжаков. Он абсолютно работает в эстетике этого театра. Сегодня мало режиссеров, которые исповедуют такой язык, потому что это очень сложно быть настолько правдивым, честным и в том числе современным", - сказал артист.
По мнению Миронова, творческий лидер, который придет в театр, должен быть именно режиссером. "Этот театр с самого рождения был режиссерским, причем с большой традицией не только постановок, но и воспитания учеников", - пояснил он.
Артист напомнил, что у Волчек был курс на омоложение труппы. "Она всегда искала таланты среди молодых. И, как мне кажется, кандидатура Виктора Рыжакова для "Современника" убедительна. Он на протяжении последних лет вырос в крупного мастера. Важно, что он не только режиссер, но и чуткий педагог", - обратил внимание Миронов.
Он подчеркнул, что необходимо думать о том, как сохранить "Современник". "Это легендарный театр, который на протяжении десятилетий является примером для очень-очень многих. В этот трудный момент "Современнику" нужно объединиться - для будущего, для искусства, для жизни", - отметил Миронов.
Один из самых интересных режиссеров современности
Генеральный директор Большого театра Владимир Урин назвал Рыжакова одним из самых интересных режиссеров современности.
"Мне кажется, что тот выбор, который сегодня определен, он правильный. Виктор Рыжаков - один из самых интересных и в то же время уже опытных режиссеров. Более того, как мне представляется, он из тех, кто не просто ставит спектакли, это человек, который понимает, какой театр сегодня нужен, какой театр сегодня современен. Конечно, это будет уже другой театр, но ведь так же было, когда ушел Олег Николаевич Ефремов из "Современника". Это был уже театр Галины Борисовны Волчек", - сказал Урин. Он выразил уверенность, что, несмотря на уход Волчек, театр продолжит развиваться.
Актер Никита Ефремов сообщил ТАСС, что ему уже доводилось работать вместе с Рыжаковым. Он отозвался о режиссере как об интеллигентном и тактичном человеке. "Виктор Анатольевич - мой педагог, мы с ним уже делали спектакль "Горе от ума". Мне очень нравится его творчество, мне импонирует его личность, его сдержанность, тактичность, интеллигентность и профессионализм, безусловно. То, что он делал последние годы, и его опыт по работе в ЦИМе, на мой взгляд, говорит о том, что сейчас как раз его время. Я очень в него верю", - сказал Ефремов.
Актриса "Современника", народная артистка РФ Лия Ахеджакова поделилась с ТАСС: она рада, что руководство театра не стало предлагать артистам самостоятельно выбирать нового худрука, "не стало тянуть, ждать, предлагать временных наместников". "Очень приветствую, что именно к нам [его] определили. <...> Выбор хороший. Я с ним очень мало знакома, но у него очень достойное поведение, он болеет за своих товарищей по цеху, когда с ними случается несчастье", - сказала она.
Художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов отметил, что департамент культуры принял взвешенное и точное решение. "Талантливый, современный режиссер, доказавший свое право стать во главе большого театра, блистательно работающий с актерами и абсолютно идеально подходящий сегодня "Современнику". Рыжаков, может быть, единственный, кто наследует стилю и духу "Современника" из нового поколения режиссеров", - написал он на своей странице в Instagram.
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