Миронов: Виктор Рыжаков работает в эстетике "Современника"

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Режиссер Виктор Рыжаков, который 4 января вступит в должность художественного руководителя театра "Современник" после ухода из жизни предыдущего худрука - Галины Волчек, работает в эстетике этого театра и обладает большим опытом как постановок, так и воспитания молодых актеров. Такое мнение высказал ТАСС в понедельник худрук Театра Наций Евгений Миронов.

Ранее в столичном департаменте культуры ТАСС сообщили, что новым худруком московского "Современника" с 4 января 2020 года станет театральный режиссер Виктор Рыжаков, который сейчас возглавляет Центр имени Всеволода Мейерхольда (ЦИМ). Прежний худрук театра Галина Волчек умерла 26 декабря в Москве в возрасте 86 лет.

"Должен прийти режиссер, не только с большим опытом постановок, но и воспитания учеников. Мне кажется, из всего нынешнего поколения режиссеров таким опытом и потенциалом, безусловно, обладает Виктор Рыжаков. Он абсолютно работает в эстетике этого театра. Сегодня мало режиссеров, которые исповедуют такой язык, потому что это очень сложно быть настолько правдивым, честным и в том числе современным", - сказал артист.

По мнению Миронова, творческий лидер, который придет в театр, должен быть именно режиссером. "Этот театр с самого рождения был режиссерским, причем с большой традицией не только постановок, но и воспитания учеников", - пояснил он.

Артист напомнил, что у Волчек был курс на омоложение труппы. "Она всегда искала таланты среди молодых. И, как мне кажется, кандидатура Виктора Рыжакова для "Современника" убедительна. Он на протяжении последних лет вырос в крупного мастера. Важно, что он не только режиссер, но и чуткий педагог", - обратил внимание Миронов.

Он подчеркнул, что необходимо думать о том, как сохранить "Современник". "Это легендарный театр, который на протяжении десятилетий является примером для очень-очень многих. В этот трудный момент "Современнику" нужно объединиться - для будущего, для искусства, для жизни", - отметил Миронов.

Один из самых интересных режиссеров современности

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин назвал Рыжакова одним из самых интересных режиссеров современности.