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Фильм о Михаиле Калашникове выйдет в прокат 20 февраля

Режиссером и продюсером картины выступает Константин Буслов

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Биографический фильм, посвященный конструктору стрелкового оружия Михаилу Калашникову, выйдет в российский прокат 20 февраля 2020 года. Об этому понедельник сообщили в пресс-службе картины.

"Калашников" выйдет в прокат 20.02.20. В роли Калашникова - Юрий Борисов", - говорится в сообщении.

Режиссером и продюсером фильма является Константин Буслов.

"В нашем художественном фильме мы рассказываем об определенном периоде жизни Михаила Тимофеевича Калашникова - с его раннего детства и до 1949 года, когда за создание своего легендарного АК-47 он получил Сталинскую премию. Поскольку перед нами стояла задача уложить огромный период жизни великого человека в полтора часа экранного времени, а также учитывая тот факт, что картина все-таки художественная, игровая, мы позволили себе некоторые допущения и собирательные образы, но при этом старались внимательно относиться к фактам биографии Калашникова, опирались на его мемуары, на воспоминания знавших его людей и документы, связанные с его жизнью", - цитирует режиссера пресс-служба.

Над сценарием, в котором использовались воспоминания Калашникова, работали Анатолий Усов, Сергей Бодров и Алексей Бородачев. Производством картины занимается кинокомпания "РБ-Продакшн" при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства культуры и концерна "Калашников". Информационную и консультационную поддержку кинопроекту оказывала дочь конструктора Елена Калашникова - президент Межрегионального общественного фонда имени М. Т. Калашникова.

Советский конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников родился 10 ноября 1919 года на Алтае. Его самое знаменитое детище - автомат АК-47 - появилось в 1947 году и до сих пор производится в разных странах. Более 40 лет Калашников жил и работал в Ижевске, его именем назван концерн - крупнейший российский производитель автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также высокоточного оружия. Калашников умер 23 декабря 2013 года на 95-м году жизни после продолжительной болезни.

Теги
РоссияКалашников, Михаил Тимофеевич
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