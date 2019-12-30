Сергей Полунин представит балет "Распутин" с оркестром в Москве

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Артист балета Сергей Полунин впервые покажет в Москве спектакль "Распутин" в сопровождении оркестра 31 мая в "Крокус Сити Холле". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба организатора, компании SAV Entertainment.

"Хореограф Юка Ойши создала балет "Распутин" специально для сезона выступлений Сергея Полунина в знаменитом лондонском театре Palladium. Ее Распутин - это и аутсайдер, и монстр, но одновременно целитель и человек, наделенный сверхспособностями", - сообщили организаторы.

По словам хореографа, это история о человеке с невероятной харизмой, силой и властью. "Одни считали Распутина святым и мистиком, многие - дьяволом. Но для меня люди никогда не делятся только лишь на хороших и плохих: когда я смотрела черно-белые архивные фотографии, я пыталась представить, какими эти герои были на самом деле, в жизни, в цвете", - процитировали хореографа в пресс-службе.

Сергей Полунин в 19 лет стал самым молодым премьером в истории труппы Лондонского королевского балета. С 2012 по 2016 год он был премьером Московского музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко и приглашенным солистом Новосибирского театра оперы и балета. С 2017 года - приглашенный солист Баварского государственного балета в Мюнхене. Полунин - победитель программы "Большой балет" на телеканале "Культура" в номинации "Лучший танцовщик" (2012), обладатель приза "Душа танца", лауреат национальной премии "Золотая маска" (2014).

По приказу министра культуры РФ Владимира Мединского с 12 августа 2019 года он назначен исполняющим обязанности ректора Севастопольской академии хореографии до выборов ректора.