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Эрмитаж открыл к 150-летию Матисса выставку о книге, которую он написал и иллюстрировал

В нее входят 20 цветных композиций и около 70 страниц с текстом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 декабря. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж представил в понедельник на выставке к 150-летию со дня рождения Анри Матисса книгу "Джаз", которую художник сам написал и иллюстрировал. В нескольких залах эрмитажного Главного штаба размещены витрины и стенды с листами из книги, которая обычно хранится в фондах Эрмитажа и выставляется редко из-за особых условий хранения.

"Мы открываем небольшую, но очень важную выставку. В честь 150-летия Анри Матисса, которое отмечается 31 декабря, представляем его книгу "Джаз" из коллекции Эрмитажа. Ее подарила музею Лидия Делекторская - муза и помощник Матисса. Книга была в 20 экземплярах, которые не предполагалось продавать", - сказал на открытии выставки генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Книга "Джаз" создавалась в 1943-1944 годах. Матисс сначала создал серию декупажей, вырезая силуэтные формы из окрашенной гуашью бумаги и составляя из них композиции, затем написал от руки текстовые пояснения к изображениям. Для издания текст был репродуцирован факсимильно, а декупажи воспроизведены Эдмоном Верелем с использованием той же гуаши, которую применял Матисс. В итоге в книгу вошли 20 цветных композиций и около 70 страниц с текстом.

Сюжеты декупажей навеяны воспоминаниями о цирке, народных сказках и путешествиях. Как установили исследователи творчества Матисса, изначально автор планировал назвать книгу "Цирк", но позднее выбрал для нее музыкальное название, связанное не с тематикой, а с характером композиций. Открытие эрмитажной выставки о книге Матисса "Джаз" сопровождала живая джазовая музыка в исполнении группы "Ленинградский диксиленд".

Эрмитажный "Джаз" Матисса - один из 20 экземпляров, не предназначавшихся для продажи. Его Матисс подарил в 1948 году своей помощнице Лидии Делекторской, а она передала ее в Эрмитаж в 1960-е годы, приложив еще несколько набросков, которые показывают процесс работы над рукописью "Джаза" и ее оформлением. Выставка размещена рядом с залами, где выставлена эрмитажная коллекция картин Матисса.

Анри Матисс (1869-1954) родился на севере Франции, он получил юридическое образование, а затем окончил школу изящных искусств в Париже и начал выставлять свои произведения. В начале XX века вместе с группой молодых художников Матисс основал новое течение в живописи - фовизм, который характеризовался выраженным акцентом на интенсивный цвет и контраст. Эрмитаж обладает одной из лучших коллекций произведений Матисса. В собрание музея входят в том числе знаменитые монументальные композиции - парные "Танец" и "Музыка", картины "Арабская кофейня", "Портрет жены художника", "Балерина", портреты Делекторской.

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