Умер автор концепт-арта для "Бегущего по лезвию" и "Чужих" Сид Мид

ТАСС, 31 декабря. Американский художник и автор концепт-арта для научно-фантастических фильмов Сид Мид умер в понедельник в возрасте 86 лет. Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на его семью.

По данным журнала, причиной смерти стала лимфома, с которой художник боролся на протяжении трех лет.

Мид - автор визуального дизайна для таких фильмов, как "Звездный путь" (Star Trek, 1979), "Бегущий по лезвию" (Blade Runner, 1982) и его сиквела "Бегущий по лезвию 2049" (Blade Runner 2049, 2017), "Чужие" (Aliens, 1986) и других. В 2015 году он был удостоен престижной награды Общества специалистов по визуальным эффектам.