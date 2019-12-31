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Умер автор концепт-арта для "Бегущего по лезвию" и "Чужих" Сид Мид

Ему было 86 лет
Сид Мид Jordan Strauss/Invision for Forest Lawn/AP Images
Описание
Сид Мид
© Jordan Strauss/Invision for Forest Lawn/AP Images

ТАСС, 31 декабря. Американский художник и автор концепт-арта для научно-фантастических фильмов Сид Мид умер в понедельник в возрасте 86 лет. Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на его семью.

По данным журнала, причиной смерти стала лимфома, с которой художник боролся на протяжении трех лет.

Мид - автор визуального дизайна для таких фильмов, как "Звездный путь" (Star Trek, 1979), "Бегущий по лезвию" (Blade Runner, 1982) и его сиквела "Бегущий по лезвию 2049" (Blade Runner 2049, 2017), "Чужие" (Aliens, 1986) и других. В 2015 году он был удостоен престижной награды Общества специалистов по визуальным эффектам.

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США
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