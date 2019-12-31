Фильм Федора Бондарчука "Вторжение" выходит в прокат

Федор Бондарчук: талантливых людей в российской киноиндустрии можно пересчитать по пальцам

"Картина посвящена дню сегодняшнему. Всем нашим проблемам. И то, с чем мы каждый день сталкиваемся. Я говорю, в первую очередь, про технологии, которые окружают нас повседневно. Зависимость - независимость. Свобода - несвобода", - сказал режиссер журналистам.

"Вторжение" является продолжением блокбастера "Притяжение". Сюжет сфокусирован на москвичке Юлии, над ней ставят эксперименты, поскольку она единственная была в контакте с пришельцем.

Актер Александр Петров, сыгравший в фильме одну из главных ролей, уверен, что в фильме раскрыта тема любви, прощения и сострадания. Он порекомендовал зрителям после окончания фильма первым делом обнять и поцеловать любимого человека или хотя бы позвонить ему.

"За любовь всегда идет борьба вселенская, каждый день боремся за что-то хорошее. И в кино - то же самое", - поддержал коллегу актер Риналь Мухаметов, исполнивший роль пришельца Хэкона.

Как ранее сообщил Бондарчук ТАСС, права на "Вторжение" уже проданы в ряд государств Европы, Прибалтики, Японию и другие страны.