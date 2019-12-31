{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Фильм Федора Бондарчука "Вторжение" выходит в прокат

Актер Александр Петров, сыгравший в фильме одну из главных ролей, порекомендовал зрителям после просмотра ленты первым делом обнять и поцеловать любимого человека

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Фантастический фильм Федора Бондарчука "Вторжение" выходит в российский прокат в среду.

На эту тему
Федор Бондарчук: талантливых людей в российской киноиндустрии можно пересчитать по пальцам

"Картина посвящена дню сегодняшнему. Всем нашим проблемам. И то, с чем мы каждый день сталкиваемся. Я говорю, в первую очередь, про технологии, которые окружают нас повседневно. Зависимость - независимость. Свобода - несвобода", - сказал режиссер журналистам.

"Вторжение" является продолжением блокбастера "Притяжение". Сюжет сфокусирован на москвичке Юлии, над ней ставят эксперименты, поскольку она единственная была в контакте с пришельцем. 

Актер Александр Петров, сыгравший в фильме одну из главных ролей, уверен, что в фильме раскрыта тема любви, прощения и сострадания. Он порекомендовал зрителям после окончания фильма первым делом обнять и поцеловать любимого человека или хотя бы позвонить ему.

"За любовь всегда идет борьба вселенская, каждый день боремся за что-то хорошее. И в кино - то же самое", - поддержал коллегу актер Риналь Мухаметов, исполнивший роль пришельца Хэкона.

Как ранее сообщил Бондарчук ТАСС, права на "Вторжение" уже проданы в ряд государств Европы, Прибалтики, Японию и другие страны.

Теги
РоссияБондарчук, Федор Сергеевич
Реклама на ТАСС
Путин присвоил звания народных артистов Игорю Николаеву, Ангелине Вовк и Сергею Жилину
Президент также наградил орденом Александра Невского ректора РАНХиГС Владимира Мау
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС