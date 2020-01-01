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Юрий Григорович отмечает 93-й день рождения

2 января в Большом театре будет идти балет "Щелкунчик" в его постановке

МОСКВА, 2 января. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Выдающийся российский хореограф, народный артист СССР Юрий Григорович отметит в четверг 93-й день рождения. По сложившейся традиции, в этот день в Большом театре будет идти балет "Щелкунчик" в его постановке.

"В новогодние праздники в Большом театре традиционно дается "Щелкунчик", - сказал Григорович, принимая поздравление ТАСС. По словам хореографа, его постановка рождественской сказки не сходит со сцены Большого более 50 лет, а счет спектаклей подходит к 600.

"Незабываемы по-прежнему первые исполнители главных партий Екатерина Максимова и Владимир Васильев, открывшие длинный, длинный список артистов, прошедших через этот балет, - отметил Григорович. - В этом году в него входят новые исполнители, недавние выпускники Московской и Петербургской школ балета, принятые в труппу Большого. Это уже пятое поколение нашего "Щелкунчика".

"В канун Нового года завершилась работа над "Легендой о любви" Арифа Меликова в Баку, - рассказал Юрий Николаевич. - На этой сцене балет уже шел в моей постановке в 1962 году, даже приезжал в Москву на гастроли. Азербайджанские деятели балета захотели вернуть постановку, принесшую им тогда большой успех. Теперь она посвящается памяти композитора Арифа Меликова, который ушел от нас в прошлом году".

"Мы создавали этот балет в Ленинграде в 1960 году, когда были оба молодыми. Никто из нас не думал тогда о наградах и званиях, о большом мировом признании, которое будет сопутствовать этой постановке. Мы просто работали от души, так и должны рождаться спектакли. Так же молоды были и наши артисты - Ирина Колпакова, Ольга Моисеева, Рудольф Нуреев, Александр Грибов, Анатолий Гридин", - поделился воспоминаниями Григорович, за плечами которого уже более 70 лет творческой деятельности.

Итоги и планы

Мастер подвел некоторые итоги минувшего года. "В ушедшем году случались радостные для меня события, - продолжил он. - Были прямые трансляции из Большого театра в кинотеатры мира моих постановок - "Баядерки", "Спящей красавицы", "Золотого века", "Раймонды" и "Щелкунчика". Впереди - трансляция "Жизели", "Лебединого озера", "Ромео и Джульетты".

"После этих показов мне раздаются звонки из разных стран от старых и новых знакомых, коллег, они радостно восклицают: "Видели, видели!" Нам по-прежнему важно, чтобы наше балетное наследие работало, чтобы школа русского балета была уважаема в мире", - подчеркнул Григорович.

По его словам, сделано в прошлом году было немало. "Мы провели, и успешно, два конкурса: IV Всероссийский конкурс молодых исполнителей "Русский балет" под патронатом Светланы Владимировны Медведевой на Новой сцене Большого театра и VII Международный конкурс "Молодой балет мира" в Сочи. На обоих конкурсах показались перспективные молодые люди, некоторые уже приняты в театры страны, в том числе в Большой", - сказал хореограф.

"Спартак" Большого театра с огромным успехом гастролировал в Австралии, Великобритании и на Тайване. А его фрагменты были даны в Херсонесе под Севастополем в исполнении Новосибирского балета с международным составом исполнителей", - продолжил балетмейстер.

Приятным событием назвал Григорович посвященный ему гала-концерт XII Международного фестиваля балетного искусства им. Рудольфа Нуреева, состоявшийся в Уфе. "Продолжается наш международный проект Benois de la danse, собирающий интересных людей из мира балета в Москве. Словом, было много приятных мгновений. Были и потери. Ушли, как я уже говорил, Ариф Меликов, а также выдающийся балетовед Виктор Владимирович Ванслов, который более полувека осмыслял нашу балетную историю своими глубокими работами", - отметил Григорович.

"Я не строю сегодня особых планов, хотя понимаю, что и в наступившем году в нашем цехе будут события - жизнь русского балета должна продолжаться. Это и есть наша жизнь. Всем моим коллегам, далеким и близким, - счастливого Нового года!" - пожелал именинник.

О Григоровиче

Юрий Григорович родился 2 января 1927 года в Ленинграде. В 1946 году окончил Ленинградское хореографическое училище (ныне Санкт-Петербургская академия русского балета им. А.Я. Вагановой) и был принят в балетную труппу Ленинградского государственного академического театра оперы и балета им. С.М. Кирова (ныне - Мариинский театр).

Оставался солистом до 1961 года, там же осуществил свои первые балетмейстерские опыты, принесшие ему сразу мировое признание: "Каменный цветок" Сергея Прокофьева и "Легенда о любви" Арифа Меликова. В 1961-1964 годах - балетмейстер Ленинградского театра оперы и балета им. Кирова.

С 1964 по 1995 годы был главным балетмейстером Большого театра России, с 2008 года - штатный хореограф ГАБТ. Он поставил на сцене Большого восемь оригинальных балетов: "Каменный цветок", "Легенда о любви", "Щелкунчик", "Спартак", "Иван Грозный", "Ангара", "Ромео и Джульетта", "Золотой век". Он также автор хореографических редакций балетов классического наследия, составляющих основу репертуара Большого театра на протяжении полувека.

Григорович - народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Государственных премий СССР и Государственной премии РСФСР, Премии правительства РФ. Кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного, ордена "За заслуги перед Отечеством", обладатель более 60 российских и зарубежных наград.

Теги
АзербайджанРоссияГригорович, Юрий Николаевич
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