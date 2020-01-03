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Эрмитаж подготовит межмузейную выставку с участием Лувра

Открытие выставки приурочено к 500-летию со дня смерти Рафаэдя Санти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 января. /ТАСС/. в 2020 году государственный Эрмитаж откроет выставку о культурном наследии Рафаэля Санти. Музей планирует показать шедевры из своей коллекции и произведения из собраний России и Европы, в том числе картины из Лувра, сообщили ТАСС в пресс-службе Эрмитажа.

"Выставка организована Государственным Эрмитажем совместно с музеями России и Западной Европы. Она приурочена к 500-летию со дня смерти Рафаэля Санти и посвящена феномену его влияния на европейское искусство с XVI века и до наших дней", - сообщили в пресс-службе. Открытие выставки намечено на декабрь.

"Будет очень интересная выставка про культурное наследие Рафаэля, и в то же время будет повод вспомнить, что рафаэлевское есть в Эрмитаже, кроме Мадонны Конестабиле. Из Лувра к нам приедет одна из картин Рафаэля", - сообщил ранее журналистам генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе, на выставке будет представлено несколько сотен предметов живописи, графики, скульптуры и прикладного искусства, часть из которых ранее не выставлялась. В числе экспонатов будут произведения самого Рафаэля, а также Джулио Романо, Пармиджанино, Никола Пуссена, Питера Пауля Рубенса, Антона Рафаэля Менгса, Александра Иванова, Алексея Венецианова, Жана Огюста Доминика Энгра, Камиля Коро и Пабло Пикассо.

"На протяжении пяти столетий маньеристы и академисты, караваджисты и мастера барокко, романтики и модернисты неизменно соотносили свое творчество с наследием Рафаэля. Анализ этого диалога способен многое прояснить как в творчестве самого мастера, так и в развитии всего искусства Нового и Новейшего времени", - отметили представители музея. Главной премьерой выставки станет экспонирование после реставрации комплекса фресок школы Рафаэля, очищенных от позднейших записей.

В Эрмитаже Рафаэль представлен двумя работами - "Мадонной Конестабиле" (между 1502-1503) и "Святым семейством" (около 1506). С творчеством Рафаэля знакомят также копии прославленных фресок ватиканской галереи - "Лоджий Рафаэля", выполненные в конце XVIII века по заказу императрицы Екатерины II.

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