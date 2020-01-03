В Эрмитаже разместят гигантские портреты китайских коммунистов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 января. /ТАСС/. В мае Государственный Эрмитаж откроет в Николаевском зале Зимнего дворца выставку современного китайского художника Чжан Хуаня, на которой покажет сорокаметровый групповой портрет членов Коммунистической партии Китая. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Эрмитажа.

"Чжан Хуань - современный китайский художник, ставший известным после ряда громких перформансов в Китае и США. В середине 2000-х годов художник занялся созданием живописных произведений в уникальной технике: большинство его масштабных работ написаны пеплом от благовоний из буддийских храмов. Одно из таких произведений - сорокаметровый групповой портрет членов коммунистической партии КНР, который займет почти всю стену Николаевского зала", - рассказали в пресс-службе.

На выставке также будут работы, выполненные в другой необычной технике, которая представляет собой смешение фотографии и резьбы по дереву. Некоторые из деревянных рельефов созданы по мотивам живописных произведений из эрмитажного собрания. "Всего в экспозиции будет представлено около 30 произведений, многие из которых созданы специально для будущей выставки под впечатлением от посещения Санкт-Петербурга", - сообщили представители Эрмитажа.

Генеральный директор музея Михаил Пиотровский в интервью, опубликованном в газете "Санкт-Петербургские ведомости" в декабре 2019 года, назвал предстоящую выставку китайского художника в Эрмитаже "некоторой провокацией". "Мы делаем выставки на грани риска. Чтобы рисковать, надо обладать брендом. У нас есть бренды Эрмитажа, Петербурга, культурного кода города. Это позволяет хорошо и со вкусом делать то, что получается не у всех", - говорится в интервью.

Открытие выставки "Чжан Хуань. В пепле истории" в Зимнем дворце намечено на 15 мая. Параллельно с ней Эрмитаж покажет во дворе медную скульптуру "Трехногий Будда" этого же автора. "Религиозная тематика очень важна для художника. Он создал несколько масштабных скульптур Будды из разных материалов (от пепла до металла), которые установлены по всему миру", - уточнили в пресс-службе Эрмитажа.