Русский музей выполнит выставочные и реставрационные проекты к тройному юбилею в 2020 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 января. /ТАСС/. Государственный Русский музей завершит реставрацию парадных залов Михайловского (Инженерного) замка и подготовит ряд выставочных проектов в рамках программы празднования в 2020 году трех юбилейных дат - 125-летия указа о создании музея, 175-летия со дня рождения императора Александра III и 220-летия завершения строительства замка. Об этом сообщил журналистам директор Русского музея Владимир Гусев.

"Мы называем 2020 год годом Русского музея. Главный юбилей - 125 лет со дня подписания Николаем II указа о создании Русского музея императора Александра III. В 2020 году отмечается 175 лет со дня рождения Александра III, готовится огромная выставка о нем. Ему принадлежит идея создания Русского музея - он не успел ее осуществить, его сын Николай осуществил. И в 2020 году - 220 лет со дня завершения строительства Михайловского замка, где сейчас вовсю идут работы в огромных великолепных залах, освобожденных Военно-морской библиотекой, и в ноябре следующего года откроем эти залы", - рассказал Гусев.

Он сообщил, что подготовкой юбилейных мероприятий по согласованию с Министерством культуры будет заниматься специальный оргкомитет.

"Времени осталось немного, но у нас все проекты готовы, особых проблем нет, важна просто поддержка", - уточнил Гусев.

Проекты к юбилею

Русский музей ведет реставрацию в Воскресенском, Гербовом, Предтронном и Большом тронном залах Михайловского замка. В один из них спустя почти два века вернутся четыре крупноформатных полотна, посвященных значимым событиям русской истории. Картины Джона Аткинсона и Григория Угрюмова создавались для Михайловского замка по заказу Павла I, но были сняты со стен после переоборудования помещений для ведомственных учреждений еще в XIX веке. Крупноформатные полотна хранились на валах в запасниках Русского музея и Третьяковской галереи.

В планы Русского музея на 2020 год включена также реставрация памятника Александру III работы Паоло Трубецкого у Мраморного дворца.

Русский музей - первый в стране государственный музей русского изобразительного искусства. Решение о его основании было принято Александром III, но указ об учреждении музея был подписан уже после его смерти - 25 апреля 1895 года. Николай назвал новое учреждение в честь отца - "Русский музей императора Александра III".

Торжественное открытие Русского музея для посетителей состоялось 19 (7) марта 1898 г. Основой его собрания стали произведения искусства, переданные из Зимнего, Гатчинского и Александровского дворцов, из Эрмитажа и Академии художеств, а также коллекции частных собирателей, переданные музею в дар. Сейчас коллекция Русского музея включает около 400 тыс. экспонатов и охватывает все исторические периоды, виды и жанры русского искусства, его основные направления и школы более чем за тысячу лет - с Х по ХХI век.