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В Петербурге на месте завода "Арсенал" появится арт-пространство

Пространство откроют для проведения спектаклей, выставок, фестивалей, репетиций и обучения актерскому мастерству

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 января. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга планируют в 2020 году открыть арт-пространство со сценическими и репетиционными залами для молодых артистов на месте корпусов завода "Арсенал" в центральной части города, сообщил в пятницу ТАСС вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов.

"Необходимо обеспечивать сбалансированное развитие всех направлений культурной сферы и создавать соответствующие условия для творческой самореализации как уже хорошо известных, так и молодых перспективных коллективов. Данной работе будет уделено большое внимание в 2020 году. Мы рассчитываем завершить реконструкцию двух бывших корпусов завода "Арсенал" на улице Михайлова в целях создания арт-пространства театрального объединения для молодых "Открытая сцена". Это позволит во многом решить проблему нехватки репетиционных и сценических площадок для малых театров и независимых коллективов", - сказал он.

Новое театрализованное пространство для молодых "Открытая сцена" предназначено для проведения спектаклей, выставок, фестивалей, репетиций и обучения актерскому мастерству. Проектом предусматривается приспособление двухэтажных бывших корпусов завода "Арсенал" на улице Михайлова с расширением площадей и увеличением объемов зданий. Общая площадь объекта после реконструкции составит более 5 тыс. кв. м против 1,3 тыс. кв. м до реконструкции.

Двухэтажные кирпичные здания будут объединены в общий объем за счет устройства зоны атриума между ними. Внутри корпусов будет создано пространство для посетителей и артистов - вестибюль, фойе, гардероб, кафе, а также многофункциональные залы и репетиционные помещения. Для удобного перемещения маломобильных групп населения в зрительской зоне предусмотрен пассажирский лифт, специальные зрительские места будут оборудованы в залах, а на перепадах высот обустроят пандусы.

Как отметил Кириллов, в 2020 году при поддержке губернатора Петербурга продолжится реконструкция Центра современного искусства имени Сергея Курехина на Васильевском острове, который будет открыт в 2021 году. Госэкспертизу проходит проект реконструкции здания театра "Мюзик-Холл". "Кроме того, в разных районах города появятся новые школы искусств и дома культуры. Продолжится обновление парка музыкальных инструментов и оборудования в существующих учреждениях дополнительного образования по программе нацпроекта "Культура", - добавил вице-губернатор.

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