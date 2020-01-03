Группа "Ленинград" выступит на Coachella

Группа Сергея Шнурова "Ленинград" выступит на музыкальном фестивале Coachella в Калифорнии. Об этом сообщается в лайнапе (заявленный состав исполнителей), опубликованном на официальном сайте меропрития.

Выступления коллектива запланированы на 12 и 19 апреля. В эти же дни на сценах фестиваля появятся Фрэнк Оушен, Лана Дель Рей и многие другие артисты.

Фестиваль будет проводиться в течение двух уикендов - с 10 по 12 и с 17 по 19 апреля. Билеты на первую неделю уже распроданы.

В марте Шнуров сообщил, что стадионный тур 2019 года станет прощальным. Финальный концерт в Петербурге посетили 67 тыс. человек.