Почти четверть билетов в кинотеатры РФ в 2019 году была продана на российские фильмы

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Доля российских фильмов в 2019 году составила почти четверть от совокупного числа проданных билетов в кинотеатры, их сборы составили 22,1% от совокупных кассовых сборов кинопроката, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства культуры РФ.

"Доля российских фильмов в кинотеатрах страны в 2019 году составила 23% от совокупного числа проданных билетов. Кассовые сборы российского кино составили 12,3 млрд рублей, то есть 22,1% от совокупных кассовых сборов кинопроката", - говорится в сообщении.

По информации Минкультуры, в 2019 году был зафиксирован рекордный совокупный объем российского кинорынка: в кинотеатрах страны было продано 219,3 млн билетов при 55,4 млрд рублей кассовых сборов. Это максимальное количество в современной российской истории. По сравнению с 2018 годом темп роста по кассовым сборам составил 10%, по количеству проданных билетов - 9%.

Крупнейшим российским фильмом в 2019 году стала военно-приключенческая картина Алексея Сидорова "Т-34", собравшая в прокате 2,3 млрд рублей. Фильм посмотрели 8,8 млн зрителей. Два фильма по мотивам одноименного комедийного сериала - "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел" и "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2" - привлекли в 2019 году в общей сложности 6,6 млн зрителей и 1,7 млрд рублей. Вклад в показатели отечественного кино внесли комедии "Громкая связь" и "Бабушка легкого поведения 2", боевик "Миллиард", триллер "Текст" и другие фильмы.

Глава департамента кинематографии Минкультуры России Ольга Любимова, чьи слова приводит пресс-служба, полагает, что российские фильмы в прошлом году охватили максимальное количество жанров. "Важнейшие даты для всей индустрии - это новогодние каникулы. Для Минкультуры России, безусловно, очень важно, чтобы в эти дни были представлены самые разные картины, самых разных жанров. Чтобы каждый мог найти себе фильм по вкусу", - цитирует ее пресс-служба.

Исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов, чьи слова также приводятся в сообщении, отметил, что российское кино обрело конкурентоспособность перед зарубежным. "Еще пять лет назад наш кинематограф просто бы снесло таким потоком мощнейших голливудских релизов, а в 2019 году мы лишь немного просели, и то сохранив ряд картин и перенеся их выход в прокат на 2020 год", - цитирует его пресс-служба Минкультуры.