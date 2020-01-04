Музей в Кунсткамере реконструируют по образцу XVIII века к 2022 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 января. /ТАСС/. Экспозиция первого публичного музея России - Кунсткамеры будет реконструирована по тому образцу, по которому замышлял музей в начале XVIII века его основатель Петр I. Реэкспозиция будет подготовлена к 2022 году, сообщил ТАСС директор Музея антропологии и этнографии РАН (Кунсткамеры) Андрей Головнев.

"Мы подключим к этому современные технологии в меру, чтобы на современного потребителя это все работало, но, в то же время, чтобы, входя в Кунсткамеру, во всяком случае, в центральную ее часть, в башню, он ощущал себя в эпоху Петра", - рассказал Головнев. По его словам, в новой экспозиции будут использованы элементы технологий дополненной реальности. "С одной точки - будет некая одна картина, а с другой - сколько-то измененная, дополненная. Наша реэкспозиция - это во многом восстановление органичного и естественного состояния Кунсткамеры", - пояснил он.

Головнев уточнил, что речь идет о реконструкции петровской старой Кунсткамеры современными средствами, "восстановлении того духа, который свойственен вообще Кунсткамере традиционной.

МАЭ РАН, ведущий историю от основанной в 1714 году петровской Кунсткамеры, в наши дни один из крупнейших и старейших этнографических музеев мира, его коллекция включает более 1,2 млн единиц хранения. Историки отмечают, что указа царя об основании Кунсткамеры не обнаружено, поэтому дату принято считать с распоряжения Петра перевезти из Москвы в Санкт-Петербург его библиотеку и коллекции, в том числе коллекцию "натуралий" Аптекарской канцелярии.

Юбилей со дня рождения Петра Великого

В октябре 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году. Президент поручил правительству рекомендовать органам исполнительной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления принять участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию. Юбилейные торжества охватят многие регионы, в первую очередь те, которые связаны с исторической памятью о жизни и деятельности императора. Шесть регионов объединят Большие Петровские игры, связанные с ремеслами, судостроением и регатами - они пройдут в Ленинградской, Свердловской, Калининградской, Астраханской и Воронежской областях, Карелии и Санкт-Петербурге.

Согласно плану юбилейных торжеств, опубликованных на сайте Министерства культуры РФ, с 2020 года планируется начать установку памятных знаков в местах, связанных с Петром I, в регионах будут разрабатывать туристические маршруты и экскурсионные программы. Федеральные и региональные театры подготовят к юбилею спектакли о личности и эпохе Петра - например, петербургский театр музкомедии готовит исторический мюзикл "Петр Первый" на музыку американского композитора Фрэнка Уайлдхорна, а Михайловский театр готовит мировую премьеру двухактного балета "Люблю тебя, Петра творенье?".

В петровских городах

Центром юбилейных торжеств станут Санкт-Петербург и Ленинградская область - в Петербурге 350-летию его основателя будут посвящены крупнейшие городские мероприятия, в том числе День города - 27 мая, День Святых апостолов Петра и Павла - 12 июля, День российской гвардии - 2 сентября, а также "Ночь музеев" 2022 года. В городе пройдет Международный Петровский конгресс, Международная конференция "Европейские маршруты Петра Великого", военно-морской парад, Всероссийский фестиваль "Невские хоровые ассамблеи".

Юбилейные мероприятия запланированы в Воронеже, Астрахани, Екатеринбурге, Архангельске, Ярославле, Таганроге и других российских городах. Одним из центров станет музей-заповедник "Петергоф", который начнет показ выставочных проектов в разных городах уже в 2020 году. Гендиректор "Петергофа" Елена Кальницкая рассказала ТАСС, что первыми монплезирские экспонаты увидят жители трех городов Центральной России - Тамбова, Липецка и Воронежа, им расскажут о застольях Петра, а в 2021-2022 гг. выставка "Удовольствия Петра" будет показана в петровских городах Северо-Запада - Петрозаводске, Архангельске и Каргополе.