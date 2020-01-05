В 2020 году российский кинопрокат в США начнется с показа детского мультфильма

НЬЮ-ЙОРК, 5 января. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Детский анимационный фильм "Иван Царевич и Серый Волк - 4" (2019) режиссера Дарины Шмидт откроет прокат в США в наступившем году российской кинопродукции. Об этом в беседе с ТАСС сообщил в субботу Александр Беляков - директор по развитию группы компаний "Киносфера", прокатчика российских фильмов в Северной Америке.

Прокат мультфильма стартует в воскресенье, 5 января. В течение ближайших двух недель его увидят зрители в 33 кинотеатрах Канады и США, в том числе в 15 американских штатах, сообщил Беляков. "Мы специально поставили первым в прокат именно популярный детский мультфильм, чтобы как можно больше семей сходили в кино в полном составе - родители с детьми, - подчеркнул представитель компании-кинопрокатчика. - Эта задача мне представляется очень важной, так как чем чаще дети наших соотечественников за рубежом смотрят русские фильмы, особенно с раннего возраста, тем больше им хочется учить, знать русский язык, основы культуры, традиции, понимать шутки, над которыми смеются их ровесники в России. И сделать это гораздо проще с помощью хорошего кино, чем выполнять дома задания и упражнения".

С недавних пор группа компаний "Киносфера" начала сотрудничать с русскоязычными школами и домами престарелых Северной Америки. "Мы устраиваем для них отдельные показы в кинотеатрах, - отметил он. - К сожалению, бесплатно организовывать такие сеансы пока не получается, так как нам нужно платить правообладателям за фильмы, кинотеатру за аренду, но мы стараемся получить максимально разрешенные кинотеатрами скидки для таких групп". Отдельные сеансы кинопрокатчик устраивает для американских и канадских институтов, в которых действуют программы изучения русского языка.

"В течение наступившего года мы ставим себе задачу показывать по два российских фильма каждый месяц. После "Ивана Царевича" в северо-американский прокат выходит документальный фильм о приме балерине Лондонского Королевского балета Наталье Осиповой "Force of Nature Natalia" (2019), комедия "Холоп" (2019, режиссера Клима Шипенко), фантастическая лента Федора Бондарчука "Вторжение" (2019), а также картины "(Не)идеальный мужчина" (2020, режиссера Марюса Вайсберга) и "Лед-2" (2020, режиссера Жоры Крыжовникова), которые только планируются выйти в российский прокат, - рассказал Беляков. - В середине февраля совместно с крупной американской компанией Kinolorber мы организовываем прокат номинированного на премию "Оскар" фильма "Дылда" (2019, режиссера Кантемира Балагова) как для русскоязычной, так и англоязычной аудитории".