Путин поздравил Башкирский государственный художественный музей со 100-летием

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Башкирского государственного художественного музея имени М. В. Нестерова с 100-летним юбилеем. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.

"Этот вековой юбилей - праздничная дата для вашего коллектива и большое, торжественное событие в культурной жизни Уфы и Республики Башкортостан", - говорится в сообщении.

Президент отметил, что в основу экспозиции музея легла коллекция уникальных творческих работ выдающегося художника, энтузиаста и подвижника Михаила Васильевича Нестерова, который стоял у истоков музея.

"Важно, что благодаря высокой компетентности и приверженности замечательным профессиональным традициям многих поколений сотрудников музей по праву пользуется заслуженным признанием ценителей искусства, а его фонды прирастают новыми, интересными экспонатами", - подчеркнул Путин.

Президент пожелал коллективу музея успехов в деятельности, направленной на сохранение уникального художественного, духовного и исторического наследия России.

Башкирский государственный художественный музей им. М. В. Нестерова был основан 5 ноября 1919 года, открыт 5 января 1920 года. В 1954 году музею присвоено имя его основателя - уроженца Уфы, выдающегося русского художника, академика живописи, заслуженного деятеля искусств РСФСР Михаила Васильевича Нестерова (1862-1942).