"Чернобыль" получил "Золотой глобус" в номинации "Лучший телесериал или телефильм"

НЬЮ-ЙОРК, 6 января. /ТАСС/. Американский мини-сериал "Чернобыль" удостоился премии "Золотой глобус" в номинации "Лучший телесериал или телефильм". 77-я церемония вручения этой награды проходит в воскресенье в городе Беверли-Хиллз в штате Калифорния. Трансляцию мероприятия ведет телекомпания NBC .

Сериал "Чернобыль" режиссера Йохана Ренка повествует об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Главные роли в нем исполнили Эмили Уотсон, Стеллан Скарсгард и Джаред Харрис.

В числе номинантов на премию также числились сериал режиссера Томаса Каила "Фосси/Вердон" (2019) с Сэмом Рокуэллом и Мишель Уильямс в главных ролях, а также мини-сериал "Невероятное" (2019) американского режиссера Лизы Холоденко. В пятерку претендентов на награду также попали мини-сериал "Уловка-22" (2019) режиссера Джорджа Клуни и мини-сериал "Самый громкий голос" (2019) режиссера Кари Скогланд об основателе американского телеканала Fox News Роджере Эйлсе.

Фильм "Однажды в... Голливуде" режиссера Квентина Тарантино получил "Золотой глобус" в номинации "Лучшая комедия или мюзикл". Действие картины происходит в Лос-Анджелесе в 1969 году на фоне событий, связанных с бандой Чарльза Мэнсона. Главные герои - актер вестернов Рик Далтон (Леонардо Ди Каприо) и его дублер Клифф Бут (Брэд Питт). Фильм был впервые представлен на Каннском кинофестивале. Вместе с фильмом Тарантино за победу в категории "Лучшая комедия или мюзикл" боролись картины "Меня зовут Долемайт" режиссера Крэйга Брюэра, "Кролик Джоджо" режиссера Тайка Вайтити, "Достать ножи" Райана Джонсона и "Рокетмен" Декстера Флетчера.

Фильм "1917" режиссера Сэма Мендеса о Первой мировой войне получила американскую кинопремию "Золотой глобус" в номинации "Лучший драматический фильм".

Премия "Золотой глобус", ежегодно присуждаемая Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, по престижности уступает в США лишь "Оскару". Награда вручается по итогам прошедшего года в 25 категориях, охватывающих кинематограф и телевидение.