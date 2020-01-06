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Кинокритик Разлогов оценил шансы "Однажды в... Голливуде" получить "Оскар"

Президент Гильдии киноведов и кинокритиков РФ считает, что шансы у этого фильма небольшие

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Фильм Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде", ставший лауреатом "Золотого глобуса" 2020 года в номинации "Лучшая комедия", имеет небольшие шансы победить в главной номинации премии "Оскар". Такое мнение выразил в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС президент Гильдии киноведов и кинокритиков РФ Кирилл Разлогов.

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"У "Однажды в... Голливуде", я думаю, шансов немного на "Оскар", но в номинацию ["Лучший фильм"] он точно попадет", - сказал Разлогов. По его словам, фильм с большой вероятностью будет представлен во многих номинациях главной кинопремии, в том числе, отмечающих работу режиссера и актеров.

Как считает Разлогов, актер Хоакин Феникс, завоевавший награду в номинации "Лучшая мужская роль в драматическом фильме" за роль Джокера в картине Тодда Филлипса, имеет большие шансы быть удостоенным звания "Лучший актер" и на "Оскаре". "Его шансы 99,9%", - добавил кинокритик.

Нашумевший фильм Мартина Скорсезе "Ирландец" не получил ни одной статуэтки на "Золотом глобусе". Разлогов отметил, что сложно предсказать, ждет ли его удача на "Оскаре". "Трудно что-то сказать, это зависит от отношения к компании Netflix, которая производила и прокатывает фильм. Что-то он возьмет наверняка, сомнений нет, но, что касается "Оскара" за лучший фильм, шансов у него немного, хотя в номинацию, наверное, попадет", - поделился кинокритик.

О премиях

Премия "Золотой глобус", ежегодно присуждаемая Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, по престижности уступает в США лишь "Оскару". Награда вручается по итогам прошедшего года в 25 категориях, охватывающих кинематограф и телевидение. 77-я церемония вручения награды состоялась в воскресенье в отеле "Беверли-Хилтон" (в городе Беверли-Хиллз на юге округа Лос-Анджелес, штат Калифорния). "Лучшим драматическим фильмом" была признана военная драма "1917".

Окончательный список номинантов 92-й премии "Оскар" станет известен 13 января, а сама церемония награждения состоится 9 февраля. В короткий список претендентов на премию включена, в частности, картина российского режиссера Кантемира Балагова "Дылда" (2019) в номинации "Лучший международный художественный фильм".

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