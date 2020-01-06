Арт-объект "Золушкина туфелька" открыли в Майкопе в честь драматурга Евгения Шварца

МАЙКОП, 6 января. /ТАСС/. Композиция "Золушкина туфелька", установленная в центральном парке культуры и отдыха Майкопа, стала первым посвященным Евгению Шварцу арт-объектом в городе, где прошли детство и юность писателя и драматурга, сообщила ТАСС в понедельник руководитель туристско-информационного центра "Горы удовольствий" Ольга Иванова.

"Майкопчане и гости Адыгеи, туристы должны знать, что у города большая и интересная дореволюционная история. Здесь жили персоны не только российского, но и мирового уровня. И это, прежде всего, драматург, сказочник и сценарист Евгений Львович Шварц. В нашем городе прошли его детство и юность, и именно Майкоп он называл "родиной своей души". Сегодня мы открыли первый арт-объект, посвященный драматургу, - это "Золушкина туфелька", - сказала она.

Арт-объект отсылает Шварца к блестящему сценарию получившего мировую известность советского художественного фильма "Золушка" (по мотивам одноименной сказки Шарля Перро), поставленному в 1947 году на киностудии "Ленфильм" режиссерами Надеждой Кошеверовой и Михаилом Шапиро. Размещение арт-объекта в центральном парке культуры и отдыха не случайно. По дорожкам парка, ранее именовавшегося городским садом, возле реки Белая более 15 лет гулял сам писатель. Семья Шварцев жила недалеко от сада.

Туфелька выполнена мастером из Белореченска Краснодарского края из металла в натуральную величину - 36 размера. Она размещена на постаменте в виде лестницы. С одной стороны постамента надпись "Евгению Шварцу, сказочнику и сценаристу", с другой стороны - цитата из пьесы, вложенная в уста Короля: "Когда-нибудь спросят: а что ты можешь, так сказать, предъявить? И никакие связи не помогут тебе сделать ножку маленькой, душу - большой, а сердце - справедливым".

Фильм "Золушка" получил успех, в частности, благодаря афоризмам, автором которых был Шварц. Среди них - "Очень вредно не ездить на бал, когда ты этого заслуживаешь" (Золушка), "Связи связями, но надо же и совесть иметь" (Король), "Старые друзья - это, конечно, штука хорошая, но их уж ничем не удивишь!" (Король). "Арт-объект "Золушкина туфелька" призван не удивлять и не побуждать стремление сделать селфи, а прививать современникам, особенно молодому поколению, любовь к классике и истории, великодушие, любознательность и желание делать мир хотя бы на чуточку лучше, отметила Иванова.

"Золушкина туфелька" появился благодаря республиканскому гранту, полученному региональной общественной организации "Туристическая Адыгея". Средства гранта помогут общественникам реализовать еще ряд идей по арт-объектам. Следующими воплощениями истории дореволюционного Майкопа станут "бабочки" исследователя и путешественника, основателя Кавказского государственного природного биосферного заповедника Христофора Шапошникова, а также "майкопский кирпич" - как символ совести предпринимателей, владельцев небольших заводов, производящих качественную и красивую продукцию, из которой были построено большинство майкопских зданий, добавила Ольга Иванова.