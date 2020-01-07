"Холодное сердце - 2" назвали самым кассовым мультфильмом в истории

Мультфильм "Холодное сердце - 2" собрал в мировом прокате по итогам прошлой недели более $1,3 млрд. Таким образом, как отмечает Bloomberg , картина стала самой кассовой анимационной лентой в истории.

что известно о продолжении самого успешного мультика в мире

"Холодное сердце — 2": что известно о продолжении самого успешного мультика в мире

Согласно рейтингу на портале Вox Office Mojo, второе место по кассовым сборам среди мультфильмов занимает "Холодное сердце" с $1,28 млрд, а замыкает тройку "Суперсемейка - 2" с $1,24 млрд.

Ремейк "Короля Льва" 2019 года собрал в прокате больше "Холодного сердца - 2" (речь идет о $1,6 млрд), однако в Disney не согласны с тем, что картина является мультфильмом. В компании ее характеризуют как фотореалистичное кино. По мнению портала The Verge, попытка избежать статуса мультфильма может говорить о желании компании утвердить свое превосходство в фотореалистичной технологии CGI.

Картина "Холодное сердце - 2" вышлав российский прокат 28 ноября. Мультфильм стал продолжением ленты, выпущенной в 2013 году. Спустя несколько лет после событий, рассказанных в первом фильме, Эльза, ее сестра Анна, Кристофф, олень Свен и снеговик Олаф отправляются за пределы королевства Эренделл на север, где главным героям предстоит раскрыть древнюю тайну их родной страны, а также узнать, откуда у Эльзы появились магические способности.