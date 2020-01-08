Фильм "Холоп" стал самой кассовой комедией за всю историю российского проката

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Кассовые сборы фильма "Холоп" режиссера Клима Шипенко составили 1,8 млрд руб. Комедия стала самой кассовой за всю историю российского проката, сообщила в среду пресс-служба компании "Централ партнершип", занимающейся прокатом картины.

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"Главная комедия Нового года "Холоп", вышедшая в прокат 26 декабря, заработала к 7 января 1,8 млрд руб., став самой кассовой комедией за всю историю российского проката", - говорится в сообщении.

По данным компании, фильм уверенно лидировал с самого выхода на экраны, побив рекорды сборов российских фильмов в новогодние праздники. Во второй день нового года картина показала рекордную посещаемость - 101 человек на сеанс.

Главные роли в фильме сыграли Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Александра Бортич, Александр Самойленко. Комедия повторяет мотив рождественских сказок, где отрицательные герои учатся на своих ошибках и становятся положительными. Этот путь, в частности, предстоит пройти персонажу сербского актера Биковича Грише, молодому московскому "мажору", который забыл о стыде и чувстве меры. Его отец (Самойленко) обращается к психологу (Охлобыстин), и они "усыпляют" Гришу и отправляют в девятнадцатый век, где он становится холопом.