Прокуратура Петербурга не выявила нарушений законодательства в фильме Учителя "Матильда"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 января. /ТАСС/. Прокуратура Санкт-Петербурга, проведя ряд проверок в отношении фильма режиссера Алексея Учителя "Матильда", не выявила нарушений законодательства в этой кинокартине. Эту информацию ТАСС в среду подтвердили в ведомстве.

Петербургская прокуратура закончила проверки по заявлениям депутата Государственной думы Натальи Поклонской, касающиеся фильма "Матильда", каких-либо нарушений законодательства обнаружено не было, о чем была уведомлена сама заявительница. "Подтверждаем данную информацию", - сказали в прокуратуре Санкт-Петербурга.

В пресс-службе ведомства также отметили, что прокуратура и впредь будет реагировать на обращения депутатского корпуса, "какой бы характер они ни носили, и делать это строго в рамках закона".

Скандал вокруг фильма "Матильда" возник в связи с дискуссией, инициированной депутатом Госдумы Натальей Поклонской. Депутат добивалась, чтобы фильм не вышел в прокат, так как, по ее мнению, он оскорбляет память царя Николая II и чувства верующих. Режиссер фильма Алексей Учитель называл недопустимыми попытки Поклонской повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу фильма. Поклонская с конца 2016 года направила в Генпрокуратуру 43 обращения, сообщая о возможных нарушениях в действиях создателей кинофильма, обращения также были направлены в прокуратуру Санкт-Петербурга, Минкультуры и МВД. По ее мнению, показ картины недопустим по моральным и религиозным причинам.