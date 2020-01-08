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Умер главный художник петербургского Театра юных зрителей Март Китаев

Ему было 94 года. Другие подробности пока не приводятся

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 января. /ТАСС/. Старейшина петербургских сценографов Март Китаев умер на 95-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Театра юных зрителей им. А. А. Брянцева, где он работал главным художником на протяжении почти трех десятилетий.

"Март Фроловоч Китаев умер сегодня на 95-м году жизни", - сказала представитель театра. Как сообщили в пресс-службе Союза театральных деятелей РФ, Китаев умер в Брянске. "Пока подробностей не знаю, часа два назад позвонили, сказали, что это случилось", - сказал представитель пресс-службы.

Прощание с Китаевым пройдет в ТЮЗе им. А. А. Брянцева, о дате и месте похорон будет объявлено отдельно, сообщили агентству в петербургском театре.

В ТЮЗе отметили, что "Китаев был одним из самых маститых и уважаемых представителей российского сценографического цеха - работа с ним была честью для любого театра". "Многие артисты, работавшие с ним, отмечали мастера как человека, обладающего редким вниманием и пониманием актерской натуры. А помощники и коллеги Китаева называли его "последним из могикан"; художником, обладающим редким даром виртуозного владения законами драматургии", - добавили в театре.

О художнике

Март Китаев в 1951 году окончил Государственную академию художеств Латвийской ССР по специальности "художник-живописец". С тех пор он работал художником в разных театрах, в том числе был главным художником Театра юного зрителя Латвийской ССР, Российского академического театра драмы им. А. С. Пушкина. С 1990 года работал главным художником петербургского ТЮЗа имени Александра Брянцева. При его участии в театре вышли спектакли "Месс-Менд", "Остановите Малахова", "Вредные советы", "Горе от ума", "Покойный бес", "Самая-самая".

Участник Великой Отечественной войны, Март Китаев входил в число крупнейших театральных художников России. За шесть десятилетий он оформил более 300 спектаклей на драматических и оперных сценах Петербурга, Москвы, Риги, Таллина, Кишинева, Красноярска, Омска, Минска. Спектакли в его сценографии шли на сценах театров Бельгии, Болгарии, Голландии, Польши, США, Франции. Художник в разные годы работал с режиссерами Павлом Хомским, Николаем Шейко, Зиновием Корогодским, Адольфом Шапиро, Семеном Спиваком, Анатолием Праудиным и многими другими.

Работы Марта Китаева хранятся в собраниях Музея театрального и музыкального искусства в Петербурге, Александринского театра, Музея истории Санкт-Петербурга, в частых коллекциях. Среди его творческих наград - специальная премия "Золотая маска" в номинации "За честь и достоинство" (2008). Вместе с коллегой Михаилом Платоновым стал лауреатом петербургской театральной премии "Золотой софит" в номинации "Лучшая работа художника" за сценографию спектакля "Три сестры" в постановке Семена Спивака.

В новость внесены изменения (20:13 мск) - добавлены подробности.

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