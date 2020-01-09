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Героическим балетом "Спартак" начнутся гастроли труппы из КНР на Приморской сцене Мариинки

Китайская балетная труппа также покажет национальную постановку "Мулан" о девушке, которая под видом мужчины решила защищать свою страну
Описание
© Юрий Смитюк/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 9 января. /ТАСС/. Классический советский балет "Спартак" откроет гастроли Ляонинской балетной труппы Китая (Liaoning Ballet), которые начнутся 14 января на Приморской сцене Мариинского театра, сообщает в четверг пресс-служба правительства Приморского края.

"Гастроли Ляонинской балетной труппы Китая пройдут на Приморской сцене Мариинского театра с 14 по 19 января. Гости представят два красочных спектакля - "Спартак" и "Мулан", - говорится в сообщении.

Гастроли откроет написанный в 1954 году в СССР композитором Арамом Хачатуряном балет "Спартак", рассказывающий о героической борьбе Спартака за свободу для себя и других обращенных в рабство пленников с римским императором Крассом. Также труппа представит национальную постановку "Мулан" о девушке, которая под видом мужчины решила защищать свою страну. Несмотря на то, что ей много лет успешно удавалось скрываться, обман все же раскрывается незадолго до гибели ее соратника и близкого друга, который закрыл Мулан от вражеской стрелы.

За час до спектаклей зрители смогут посетить "Театральное предисловие" с музыковедом и пианисткой Натальей Рогудеевой. В его рамках пройдет обсуждение предстоящих спектаклей, которое позволит узнать историю произведений.

Труппа Liaoning Ballet основана в 1980 году и сегодня имеет славу одной из лучших в стране. В репертуаре коллектива представлены как спектакли классической традиции, такие как "Лебединое озеро", "Жизель", "Золушка", "Раймонда", так и собственные балетные постановки - "Лян и Чжу", "Последний император", "Лунный свет над прудом". Артисты труппы постоянно сотрудничают с педагогами из России, США, Франции, Италии, Канады и других стран и неоднократно становились лауреатами престижных международных конкурсов.

Теги
РоссияКитайПриморский крайДальний Восток
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