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Власти Москвы представили труппе "Современника" нового худрука Виктора Рыжакова

Он сменил на этом посту Галину Волчек

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский представил в четверг труппе театра "Современник" нового художественного руководителя Виктора Рыжакова, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

По словам пресс-атташе, представление началось с поздравления одной из ведущих актрис "Современника", народной артистке РСФСР Марины Нееловой, у которой 8 января был день рождения. "Представляю вам нового художественного руководителя Виктора Анатольевича Рыжакова, все вы его знаете", - цитируют слова Кибовского в пресс-службе.

Затем речь перед труппой держал Рыжаков, вступивший в должность худрука московского "Современника" 4 января 2020 года. Он сменил на этом посту Галину Волчек, которая умерла 26 декабря в Москве в возрасте 86 лет.

Рыжаков - театральный режиссер, педагог Школы-студии МХАТ. Окончил Дальневосточный институт искусств (ДВИИ), Театральное училище им. Б. В. Щукина, аспирантуру Российской академии театрального искусства (ГИТИС). В 1993 году стал одним из организаторов и художественным руководителем первого фестиваля независимых театров "Театр в поисках театра" в Сочи, также является одним из учредителей и руководителей театрального фестиваля имени А. М. Володина "Пять вечеров" в Санкт-Петербурге. Режиссер постановок в МХТ им. А. П. Чехова, "Мастерской П. Н. Фоменко", театрах "Сатирикон" и "Практика", БДТ им. Г. А. Товстоногова. Лауреат премии Станиславского "За вклад в театральную педагогику", многократный лауреат премии "Золотая маска".

С сентября 2012 года является худруком Центра имени Мейерхольда. С 2016 года - художественный руководитель театра "Июльансамбль. Мастерская Виктора Рыжакова", основанного на базе выпускного курса в Школе-студии МХАТ.

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