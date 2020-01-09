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Кассовые сборы очередной части фильма "Полицейский с Рублевки" превысили 1 млрд рублей

Картина вышла в прокат 12 декабря

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Кассовые сборы фильма "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2", который вышел в прокат 12 декабря, превысили 1 млрд рублей. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, опубликованные на сайте Фонда кино.

Согласно сюжету картины режиссера Ильи Куликова, сотрудники отдела полиции Барвихи планируют праздновать Новый год за городом в компании старых друзей и коллег. Однако преступники, ограбившие крупное ювелирное предприятие, ставят праздник под угрозу. Рублевские полицейские пытаются вернуть драгоценные камни и спасти Новый год до того, как часы пробьют полночь. Главные роли в фильме сыграли Сергей Бурунов, София Каштанова, Александра Бортич, Роман Попов, Рина Гришина.

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