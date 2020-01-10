{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

РАМТ поздравляет своего худрука Алексея Бородина с 40-летием на этом посту

Алексей Бородин поставил на сцене Российского академического молодежного театра 35 спектаклей

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Российский академический молодежный театр (РАМТ) отметит в пятницу юбилей - исполняется ровно 40 лет, как пост художественного руководителя занимает известный режиссер Алексей Владимирович Бородин. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе театра.

"За четыре десятилетия Алексей Владимирович Бородин поставил на сцене РАМТа 35 спектаклей от Диккенса до Акунина, от Шекспира до Стоппарда. Сочетание классики и современности всегда привлекало режиссера. Вот и сейчас он репетирует комедию Александра Грибоедова "Горе от ума" и одновременно планирует ставить роман Алексея Варламова "Душа моя Павел", а также новую пьесу Тома Стоппарда "Леопольдштадт", - сказала собеседница агентства.

Алексей Бородин родился 6 июня 1941 года в китайском городе Циндао. В 1968 году окончил ГИТИС, курс Юрия Завадского. Ставил спектакли в Смоленске и в Студенческом театре МГУ, с 1973 года по 1980-й возглавлял Театр юного зрителя в Кирове. С 1980 года руководит РАМТом.

"За годы работы в театре Алексей Владимирович ставил спектакли по произведениям отечественным и зарубежным, классическим и современным, - отметила представитель пресс-службы. - На его счету, к примеру, постановка трагедии Жана Расина "Береника", спектакль "Лоренцаччо" по Альфреду де Мюссе, оригинальное прочтение русской классики: Гоголь, Чехов, Маяковский".

Первым в России - вслед за Королевским национальным театром в Лондоне и Линкольн-центром в Нью-Йорке - Бородин поставил драматическую трилогию Тома Стоппарда "Берег утопии" (восемь часов сценического действия, более 70 персонажей, 35 лет истории). Он также соединил три пьесы Юджина O'Нила в трехактный спектакль "Участь Электры", сделал спектакль "Нюрнберг" по киносценарию Эбби Манна и осуществил еще много оригинальных замыслов.

В пресс-службе отметили, что Алексей Бородин не только талантливый режиссер, но и мудрый педагог. Профессор РАТИ (ГИТИСа), он много лет руководил курсом кафедры мастерства актера, взрастил плеяду артистов, многие из которых работают сейчас в РАМТе. Бородин - народный артист РСФСР, лауреат Премии президента России и Премии правительства РФ, кавалер орденов Дружбы, Почета, "За заслуги перед Отечеством" IV и III степеней. Отмечен множеством театральных премий, включая Международную премию Константина Сергеевича Станиславского за вклад в развитие театральной педагогики.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Власти Москвы представили труппе "Современника" нового худрука Виктора Рыжакова
Он сменил на этом посту Галину Волчек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС