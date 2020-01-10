РАМТ поздравляет своего худрука Алексея Бородина с 40-летием на этом посту

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Российский академический молодежный театр (РАМТ) отметит в пятницу юбилей - исполняется ровно 40 лет, как пост художественного руководителя занимает известный режиссер Алексей Владимирович Бородин. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе театра.

"За четыре десятилетия Алексей Владимирович Бородин поставил на сцене РАМТа 35 спектаклей от Диккенса до Акунина, от Шекспира до Стоппарда. Сочетание классики и современности всегда привлекало режиссера. Вот и сейчас он репетирует комедию Александра Грибоедова "Горе от ума" и одновременно планирует ставить роман Алексея Варламова "Душа моя Павел", а также новую пьесу Тома Стоппарда "Леопольдштадт", - сказала собеседница агентства.

Алексей Бородин родился 6 июня 1941 года в китайском городе Циндао. В 1968 году окончил ГИТИС, курс Юрия Завадского. Ставил спектакли в Смоленске и в Студенческом театре МГУ, с 1973 года по 1980-й возглавлял Театр юного зрителя в Кирове. С 1980 года руководит РАМТом.

"За годы работы в театре Алексей Владимирович ставил спектакли по произведениям отечественным и зарубежным, классическим и современным, - отметила представитель пресс-службы. - На его счету, к примеру, постановка трагедии Жана Расина "Береника", спектакль "Лоренцаччо" по Альфреду де Мюссе, оригинальное прочтение русской классики: Гоголь, Чехов, Маяковский".

Первым в России - вслед за Королевским национальным театром в Лондоне и Линкольн-центром в Нью-Йорке - Бородин поставил драматическую трилогию Тома Стоппарда "Берег утопии" (восемь часов сценического действия, более 70 персонажей, 35 лет истории). Он также соединил три пьесы Юджина O'Нила в трехактный спектакль "Участь Электры", сделал спектакль "Нюрнберг" по киносценарию Эбби Манна и осуществил еще много оригинальных замыслов.

В пресс-службе отметили, что Алексей Бородин не только талантливый режиссер, но и мудрый педагог. Профессор РАТИ (ГИТИСа), он много лет руководил курсом кафедры мастерства актера, взрастил плеяду артистов, многие из которых работают сейчас в РАМТе. Бородин - народный артист РСФСР, лауреат Премии президента России и Премии правительства РФ, кавалер орденов Дружбы, Почета, "За заслуги перед Отечеством" IV и III степеней. Отмечен множеством театральных премий, включая Международную премию Константина Сергеевича Станиславского за вклад в развитие театральной педагогики.