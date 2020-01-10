Серебренников ставит совместный спектакль "Гоголь-центра" и Deutsches Theater Berlin

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Режиссер Кирилл Серебренников приступил к репетициям спектакля "Декамерон" по мотивам книги Джованни Боккаччо. Эта постановка станет совместным проектом возглавляемого режиссером театра "Гоголь-центр" и Deutsches Theater Berlin, который приехал репетировать в Москву, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе "Гоголь-центра".

"Deutsches Theater Berlin и "Гоголь-центр" связывает многолетняя дружба, - сказала собеседница агентства. - Deutsches Theater Berlin - так называемый немецкий МХАТ- это государственный театр (один из пяти в Берлине), основанный в 1849 году. Здесь работали Макс Рейнхард, Бертольт Брехт, Хайнер Мюллер". "Театральная история немецкого и мирового театра XX века неразрывно связана с Deutsches Theater Berlin", - подчеркнула она.

Представитель пресс-службы "Гоголь-центра" напомнила, что в 2016 году интендант Deutsches Theater Berlin Ульрих Хуон пригласил Серебренникова поставить на сцене старейшего немецкого театра спектакль, режиссер, со своей стороны, предложил в качестве литературного материала "Декамерон" Боккаччо. Также было решено провести большие обменные гастроли между двумя театрами в Москве и Берлине. В феврале и марте 2018 года эти гастроли состоялись: на сцене "Гоголь-центра" немецкий театр показал спектакль "Берлин, Александерплац", а "Гоголь-центр" сыграл в Берлине спектакли "Машина Мюллер", "Кафка" и "Кому на Руси жить хорошо".

"После ареста Кирилла Серебренникова в 2017 году постановка спектакля "Декамерон" стала невозможной, - продолжила собеседница агентства. - Об этом в 2018 году во время пресс-конференции в Москве по случаю обменных гастролей высказался Ульрих Хуон". "Мы перенесли премьеру спектакля, потому что намерены ждать возвращения Кирилла Серебренникова к работе. Надеемся, что этот период ожидания не будет слишком продолжительным", - привела она слова интенданта Deutsches Theater Berlin.

Когда в октябре 2019 года начался второй суд по делу "Седьмой студии", Deutsches Theater Berlin принял решение больше не откладывать премьеру. "Мы несколько раз переносили сроки премьеры в надежде на скорое окончание кафкианского процесса. Процесс не заканчивается. И если режиссер Кирилл Серебренников из-за ежедневных судов и отсутствия паспорта не может приехать в Берлин, то Deutsches Theater Berlin принял решение приехать репетировать в Москву", - процитировали интенданта немецкого театра в пресс-службе Гоголь-центра.

Интернациональная команда

Там же отметили, что "Декамерон" Джованни Боккаччо - уникальный совместный проект Deutsches Theater Berlin и Гоголь-центра. Пьеса написана Кириллом Серебренниковым. В проекте заняты десять артистов: Ангела Винклер, Джереми Мокридж, Марсель Колер, Альмут Цильхер, Регина Циммерманн, Кристиан Грасхоф, Филипп Авдеев, Александра Ревенко, Георгий Кудренко, Ян Гэ.

Над спектаклем работает совместная русско-немецкая постановочная команда. Сценограф - Кирилл Серебренников, режиссер-хореограф - Евгений Кулагин, художник по костюмам - Татьяна Долматовская, видеохудожник - Илья Шагалов. Композитор Даниэль Фрейтаг написал несколько песен-зонгов, которые исполнит выдающаяся немецкая актриса Ангела Винклер - звезда фильмов Фассбиндера, спектаклей Петера Штайна, Роберта Уилсона.

"Декамерон" - собрание 100 новелл итальянского писателя Джованни Боккаччо, одна из самых знаменитых книг раннего итальянского Ренессанса. Большинство новелл этой книги посвящено теме любви. Из 100 историй, которые входят в "Декамерон", Серебренников выбрал 10.

Премьера спектакля Кирилла Серебренникова состоится в Берлине на сцене Deutsches Theater Berlin 8, 9, 10 марта. В конце июня пройдет российская премьера "Декамерона" в "Гоголь-центре".

Спектакль на двух языках

"Этот проект во всех смыслах уникальный, - считает Серебренников. - Во-первых, не так часто возникают спектакли, в которых актеры играют на разных языках. В драматическом театре язык всегда считался препятствием для осуществления международных проектов. В нашем спектакле немецкие и русские артисты будут играть на сцене вместе - на немецком и на русском".

"Это уникальный проект еще и потому, что он является актом огромной поддержки нашего театра и меня лично немецким театральным сообществом и особенно Deutsche Theater Berlin", - сказал режиссер. "В течение многих лет они ждали возможности осуществить проект "Декамерон". Не дождавшись, решили пойти на уникальный шаг - приехать репетировать спектакль в Москву - так как режиссер невыездной. Это интересное приключение, надеюсь, оно закончится хорошо. А то, что всем нам вместе невероятно тепло и интересно в "Гоголь-центре", - это абсолютно точно", - признался режиссер в комментарии, предоставленном пресс-службой "Гоголь-центра".

По словам Ульриха Хуона, интенсивная программа гастролей между "Гоголь-центром" и Deutsches Theater Berlin привела в последние годы "к очень плодотворному художественному разговору между Берлином и Москвой". "Спектакль "Декамерон" под руководством режиссера Кирилла Серебренникова - это первая совместная работа смешанного актерского ансамбля - русского и немецкого. Режиссерский почерк Кирилла Серебренникова - неповторим. Он сочетает в себе стремление к свободе мысли, подробной работе с актером, психологический и физический театр здесь слиты воедино. Это очень увлекательный эксперимент для всех нас. Мы очень рады этому совмещению двух театральных школ, уникальному диалогу двух культур и с нетерпением ждем этого приключения!".