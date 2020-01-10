HBO планирует снять сериал по мотивам фильма "Паразиты"

ТАСС, 10 января. Южнокорейская кинолента "Паразиты" (Gisaengchung, 2019) режиссера Пон Чжун Хо, ставшая лауреатом кинопремии "Золотой глобус", может быть переснята в многосерийный фильм для показа на американском кабельном телеканале HBO. Об этом в пятницу сообщило агентство Yonhap со ссылкой на компанию - официального дистрибьютора картины CJ ENM.

"Мы почти достигли соглашения с HBO о производстве сериала на основе "Паразитов", - заявил представитель CJ ENM. Он также отметил, что Пон Чжун Хо примет участие в работе над проектом HBO вместе с американским режиссером Адамом Маккеем, который является создателем таких кинокартин, как "Власть" (Vice, 2018) и "Игра на понижение" (The Big Short, 2015).

Однако, по информации компании, пока не известно, будет сериал ремейком киноленты или же спин-оффом. Также остается нерешенным вопрос о том, кто будет назначен автором сценария.

Как подчеркнули в CJ ENM, дальнейшие детали касательно проекта будут обсуждаться после церемонии вручения американской кинопремии "Оскар" в феврале, на которую картина номинирована в категории "Лучший иностранный художественный фильм".

5 января лента "Паразиты" получила "Золотой глобус" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Это не первая международная награда, которую завоевала картина. Так, в мае 2019 года кинолента получила "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля. В декабре Ассоциация кинокритиков Лос-Анджелеса назвала "Паразитов" лучшим фильмом 2019 года.