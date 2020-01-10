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Умер экс-участник группы "140 ударов в минуту" Юрий Абрамов

Ему было 47 лет

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Бывший участник поп-группы "140 ударов в минуту" Юрий Абрамов умер 9 января в возрасте 47 лет в Подмосковье. Об этом сообщил ТАСС в пятницу продюсер и участник группы Сергей Конев.

"Скончался вчера. По предварительной версии, он упал и ударился головой. Он долго пролежал на улице, было частичное обморожение. Вырезали гематому из головы, но не спасли уже", - сказал Конев.

По его словам, у Абрамова недавно была серьезная травма головы. "Видимо, это усугубило", - добавил он. Также, по данным продюсера, есть версия об избиении, которая пока не подтверждена.

Похороны музыканта пройдут 11 января, по предварительной информации, в Химках, где жил Абрамов.

Юрий Абрамов родился в 1972 году. В качестве MC сотрудничал с группой "140 ударов в минуту", созданной в 1999 году. В 2002 году покинул коллектив. 

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