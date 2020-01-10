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Кассовые сборы фильма "Холоп" превысили 2 млрд рублей

Эту сумму лента собрала за две недели проката
Кадр из фильма "Холоп" Централ Партнершип
Описание
Кадр из фильма "Холоп"
© Централ Партнершип

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Кассовые сборы фильма "Холоп", который вышел в прокат 26 декабря, превысили 2 млрд рублей. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, опубликованные на сайте Фонда кино.

Главные роли в фильме сыграли Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Александра Бортич, Александр Самойленко.

Комедия повторяет мотив рождественских сказок, где отрицательные герои учатся на своих ошибках и становятся положительными. Этот путь, в частности, предстоит пройти персонажу сербского актера Биковича Грише, молодому московскому "мажору", который забыл о стыде и чувстве меры. Его отец (Самойленко) обращается к психологу (Охлобыстин) и вместе они придумывают проект по воссозданию на базе заброшенной деревни атмосферы России XIX века, а Гриша попадает в подстроенную аварию и якобы переносится в прошлое.

По словам продюсера фильма Вадима Верещагина, команда проекта не планирует останавливаться на достигнутом результате. "Мы гордимся достигнутым результатом, но не планируем останавливаться на нем. Совместно с нашими партнерами была запущена масштабная рекламная кампания, рассчитанная на "длинный прокат". Мы были уверены в фильме с самого начала, и было стратегически важно в непростом конкурентном окружении заразить этой верой сначала представителей кинотеатров, а затем и зрителей. Мне кажется, нам все удалось", - приводит его слова пресс-служба прокатчика картины - кинокомпании "Централ Партнершип".

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