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"Современник" посвятит текущий сезон памяти Галины Волчек

Новый худрук театра Виктор Рыжаков отметил, что необходимо осмыслить опыт громадного и важного периода жизни "Современника"

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Театр "Современник" посвятит текущий театральный сезон (до июня 2020 года) памяти художественного руководителя театра - народной артистки СССР Галины Волчек, которая умерла 26 декабря 2019 года в Москве в возрасте 86 лет, сообщил новый худрук Виктор Рыжаков.

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"Весь текущий сезон - сезон Галины Волчек. "Современник" был и должен остаться местом притяжения и силы. У нас есть еще полгода, необходимо осмыслить опыт громадного и важного периода жизни театра, дальше будем вместе готовиться, вместе думать, вместе мечтать, каким будет наш следующий сезон и наше завтра", - передала ТАСС в пятницу слова Рыжакова пресс-служба театра.

Рыжаков отметил, что для него назначение стало неожиданностью. "Я не планировал в своей жизни подобной глобальной перемены и не готовился к тому, чтобы взять на себя такую огромную ответственность", - цитируют его в пресс-службе.

Новый художественный руководитель подчеркнул, что будет не просто после "столь долгого, органичного и мощного руководства". "Конечно, мне никогда не быть таким руководителем. Галина Борисовна - это не только сила и величие, это громадный жизненный опыт, да и просто история "Современника". Во мне эти качества трудно представить, я другой, совсем другой", - приводит его слова пресс-служба.

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По словам Рыжакова, этические принципы "Современника" являются частью его жизни и творчества, о чем позволяет говорить его 18-летний опыт работы в Московском Художественном театре им. Чехова и в школе-студии МХАТ, а также то, что одним из его учителей был представитель "современниковской школы" режиссер Олег Табаков.

"Как удержаться и сохранить эти ценности, которые так быстро выветриваются, тем более, если у театра появляется успех? Ответ - вместе, только вместе, в ансамбле. Это невероятный и большой труд, который нужно сделать. Именно "вместе". Попробую быть честным перед вами. Быть с вами", - пообещал худрук артистам труппы.

О Рыжакове

Рыжаков - театральный режиссер, педагог Школы-студии МХАТ. Окончил Дальневосточный институт искусств (ДВИИ), Театральное училище им. Щукина, аспирантуру Российской академии театрального искусства (ГИТИС). В 1993 году он стал одним из организаторов и художественным руководителем первого фестиваля независимых театров "Театр в поисках театра" в Сочи, также он является одним из учредителей и руководителей театрального фестиваля имени А. М. Володина "Пять вечеров" в Санкт-Петербурге. Рыжаков - режиссер постановок в МХТ им. А. П. Чехова, "Мастерской П. Н. Фоменко", театрах "Сатирикон" и "Практика", БДТ им. Г. А. Товстоногова, лауреат премии Станиславского "За вклад в театральную педагогику", многократный лауреат премии "Золотая маска".

С сентября 2012 года он является худруком Центра имени Мейерхольда, а с 2016 года - художественным руководителем театра "Июльансамбль. Мастерская Виктора Рыжакова", основанного на базе выпускного курса в Школе-студии МХАТ.

Теги
РоссияВолчек, Галина Борисовна
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