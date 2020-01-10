"Современник" посвятит текущий сезон памяти Галины Волчек

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Театр "Современник" посвятит текущий театральный сезон (до июня 2020 года) памяти художественного руководителя театра - народной артистки СССР Галины Волчек, которая умерла 26 декабря 2019 года в Москве в возрасте 86 лет, сообщил новый худрук Виктор Рыжаков.

"Весь текущий сезон - сезон Галины Волчек. "Современник" был и должен остаться местом притяжения и силы. У нас есть еще полгода, необходимо осмыслить опыт громадного и важного периода жизни театра, дальше будем вместе готовиться, вместе думать, вместе мечтать, каким будет наш следующий сезон и наше завтра", - передала ТАСС в пятницу слова Рыжакова пресс-служба театра.

Рыжаков отметил, что для него назначение стало неожиданностью. "Я не планировал в своей жизни подобной глобальной перемены и не готовился к тому, чтобы взять на себя такую огромную ответственность", - цитируют его в пресс-службе.

Новый художественный руководитель подчеркнул, что будет не просто после "столь долгого, органичного и мощного руководства". "Конечно, мне никогда не быть таким руководителем. Галина Борисовна - это не только сила и величие, это громадный жизненный опыт, да и просто история "Современника". Во мне эти качества трудно представить, я другой, совсем другой", - приводит его слова пресс-служба.