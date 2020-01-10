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Deutsches Theater Berlin подтвердил подготовку "Декамерона" совместно с Серебренниковым

Ожидается, что премьера состоится 8 марта

БЕРЛИН, 10 января. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Представитель Deutsches Theater Berlin подтвердил, что театр приступил в Москве к репетициям спектакля "Декамерон" по мотивам книги Джованни Боккаччо совместно с режиссером Кириллом Серебренниковым. Премьера, как ожидается, состоится 8 марта.

"Да, репетиции недавно начались в Москве", - сообщила корреспонденту ТАСС в пятницу представитель Deutsches Theater Berlin Лена Домайер. Она отметила, что речь идет о совместном проекте Deutsches Theater Berlin и "Гоголь-центра". "Премьера запланирована на 8 марта 2020 года в Deutsches Theater Berlin", - сообщила Домайер.

Ранее в пятницу ТАСС в пресс-службе "Гоголь-центра" сообщили о том, что Серебренников приступил к репетициям спектакля. Там напомнили, что Deutsches Theater Berlin - так называемый немецкий МХАТ- государственный театр (один из пяти в Берлине), основанный в 1849 году, что в нем работали Макс Рейнхард, Бертольт Брехт, Хайнер Мюллер. Представитель пресс-службы "Гоголь-центра" уточнила, что в 2016 году интендант Deutsches Theater Berlin Ульрих Хуон пригласил Серебренникова поставить на сцене старейшего немецкого театра спектакль. Режиссер со своей стороны предложил в качестве литературного материала "Декамерон" Боккаччо.

Deutsches Theater Berlin перенес в 2017 году премьеру спектакля после ареста режиссера.

Теги
ГерманияРоссияСеребренников, Кирилл Семенович
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