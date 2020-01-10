{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Большом театре представят премьеру нового балета о Щелкунчике "Кракатук"

Спектакль в постановке Наталии Касаткиной расскажет о временах, когда Щелкунчик был человеком, а также о его превращении в деревянную куклу
Государственный академический Большой театр России Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Государственный академический Большой театр России
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Государственный академический театр классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василева представит новую версию "Щелкунчика", балет под названием "Кракатук". Премьерные показы нового спектакля в постановке Касаткиной состоятся в субботу и воскресенье на Исторической сцене Большого театра, сообщили ТАСС в пресс-службе Театра классического балета.

"Новый балет в постановке Наталии Касаткиной - это предыстория Щелкунчика, героя любимой многими поколениями рождественской сказки", - сказала собеседница агентства. По ее словам, "Кракатук" расскажет о временах, когда Щелкунчик был человеком, а также о его превращении в деревянную куклу.

Сама Касаткина подтвердила, что хочет предложить зрителям предысторию событий, которые известны по классической версии балета. "Ведь в свое время из гофмановской истории Мариус Петипа выбрал для воплощения только ее финальную часть, - пояснила хореограф, - а занимательная история о том, как же Принц стал деревянной куклой-Щелкунчиком, что происходило с девочкой Мари, Принцессой Пирлипат, какие интриги плела ведьма Мышильда и какую важную роль сыграл волшебный орех Кракатук, осталась только на страницах книги".

Теперь же все это получило воплощение в балете, заверили в пресс-службе. В новой версии занято много детей. "Вместо одного Щелкунчика будет 21 Щелкунчик, целая страна Щелкунчиков, так как герой взрослеет и превращается из ребенка в юношу", - рассказала пресс-атташе.

Музыку к "Кракатуку" написал народный артист России Эдуард Артемьев, известный своими работами к фильмам Андрея Тарковского, Никиты Михалкова и других именитых режиссеров. "Тема сказки Гофмана знакома композитору не понаслышке, Артемьев выступил автором саундтрека для голливудской экранизации "Щелкунчика" Андрея Кончаловского, премьера которой состоялась в 2010 году", - напомнила представитель пресс-службы.

Она сообщила, что в "Кракатуке" собственные произведения композитора Артемьева переплетаются с музыкой Чайковского, пятая симфония, отрывки из балетов "Щелкунчик" и "Спящая красавица" прозвучат в новаторской авторской аранжировке."Артемьев написал партитуру на 105 музыкантов и 40 человек хора, а оркестровая яма Большого театра вмещает 80 человек. Поэтому приняли решение, что часть хора и оркестра будут на сцене вместе с танцовщиками", - сообщила представитель пресс-службы, добавив, что следующий премьерный показ "Кракатука" состоится 2 марта в Государственном Кремлевском дворце.

О постановщике "Кракатука"

Наталии Касаткиной 85 лет. Она родилась 7 июня 1934 года в Москве. После окончания Московского академического хореографического училища более 20 лет (с 1954 по 1976 год) была солисткой балетной труппы Большого театра.

В 1960-е годы Касаткина и ее супруг Владимир Василев начали свою карьеру как балетмейстеры. Уже с самых первых постановок на сцене Большого театра они заявили о себе как яркие новаторы, в то же время имеющие в основе своего творчества великие классические традиции. Спектакли "Ванина Ванини" и "Геологи" на музыку Николая Каретникова, "Весна священная" на музыку Игоря Стравинского обозначили новый этап развития отечественного балета.

Среди наиболее знаменитых работ Касаткиной и Василева - балет Андрея Петрова "Сотворение мира", премьера которого состоялась в Мариинском (тогда - имени Кирова) театре, масштабная трилогия Андрея Петрова о судьбах России: опера "Петр Первый", вокально-хореографическая поэма "Пушкин" и опера-феерия "Маяковский начинается", которые также были поставлены на сцене Мариинского театра.

В 1977 году Касаткина и Василев были приглашены как руководители в Государственный концертный ансамбль "Классический балет". Приход новых руководителей принципиально изменил творческое направление коллектива, который, сохранив свою динамичность и мобильность, из концертного ансамбля превратился в полноценный балетный театр. Основу его репертуара составили авторские спектакли Касаткиной и Василева, среди которых "Золушка" и "Ромео и Джульетта" Сергея Прокофьева, "Волшебный камзол" Николая Каретникова, "Поцелуй Феи" и "Жар-Птица" Игоря Стравинского, "Спартак" Арама Хачатуряна. Яркой страницей российского балета стали осуществленные Касаткиной и Василевым редакции произведений мировой и русской классики.

Наталии Касаткиной присвоено звание народной артистки РСФСР, она является лауреатом Государственной премии СССР.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Найдена самая ранняя версия песни Высоцкого "Райские яблоки"
Она хранилась в архиве народного артиста России Ивана Бортника, который дружил с поэтом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС