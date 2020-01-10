В Большом театре представят премьеру нового балета о Щелкунчике "Кракатук"

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Государственный академический театр классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василева представит новую версию "Щелкунчика", балет под названием "Кракатук". Премьерные показы нового спектакля в постановке Касаткиной состоятся в субботу и воскресенье на Исторической сцене Большого театра, сообщили ТАСС в пресс-службе Театра классического балета.

"Новый балет в постановке Наталии Касаткиной - это предыстория Щелкунчика, героя любимой многими поколениями рождественской сказки", - сказала собеседница агентства. По ее словам, "Кракатук" расскажет о временах, когда Щелкунчик был человеком, а также о его превращении в деревянную куклу.

Сама Касаткина подтвердила, что хочет предложить зрителям предысторию событий, которые известны по классической версии балета. "Ведь в свое время из гофмановской истории Мариус Петипа выбрал для воплощения только ее финальную часть, - пояснила хореограф, - а занимательная история о том, как же Принц стал деревянной куклой-Щелкунчиком, что происходило с девочкой Мари, Принцессой Пирлипат, какие интриги плела ведьма Мышильда и какую важную роль сыграл волшебный орех Кракатук, осталась только на страницах книги".

Теперь же все это получило воплощение в балете, заверили в пресс-службе. В новой версии занято много детей. "Вместо одного Щелкунчика будет 21 Щелкунчик, целая страна Щелкунчиков, так как герой взрослеет и превращается из ребенка в юношу", - рассказала пресс-атташе.

Музыку к "Кракатуку" написал народный артист России Эдуард Артемьев, известный своими работами к фильмам Андрея Тарковского, Никиты Михалкова и других именитых режиссеров. "Тема сказки Гофмана знакома композитору не понаслышке, Артемьев выступил автором саундтрека для голливудской экранизации "Щелкунчика" Андрея Кончаловского, премьера которой состоялась в 2010 году", - напомнила представитель пресс-службы.

Она сообщила, что в "Кракатуке" собственные произведения композитора Артемьева переплетаются с музыкой Чайковского, пятая симфония, отрывки из балетов "Щелкунчик" и "Спящая красавица" прозвучат в новаторской авторской аранжировке."Артемьев написал партитуру на 105 музыкантов и 40 человек хора, а оркестровая яма Большого театра вмещает 80 человек. Поэтому приняли решение, что часть хора и оркестра будут на сцене вместе с танцовщиками", - сообщила представитель пресс-службы, добавив, что следующий премьерный показ "Кракатука" состоится 2 марта в Государственном Кремлевском дворце.

О постановщике "Кракатука"

Наталии Касаткиной 85 лет. Она родилась 7 июня 1934 года в Москве. После окончания Московского академического хореографического училища более 20 лет (с 1954 по 1976 год) была солисткой балетной труппы Большого театра.

В 1960-е годы Касаткина и ее супруг Владимир Василев начали свою карьеру как балетмейстеры. Уже с самых первых постановок на сцене Большого театра они заявили о себе как яркие новаторы, в то же время имеющие в основе своего творчества великие классические традиции. Спектакли "Ванина Ванини" и "Геологи" на музыку Николая Каретникова, "Весна священная" на музыку Игоря Стравинского обозначили новый этап развития отечественного балета.

Среди наиболее знаменитых работ Касаткиной и Василева - балет Андрея Петрова "Сотворение мира", премьера которого состоялась в Мариинском (тогда - имени Кирова) театре, масштабная трилогия Андрея Петрова о судьбах России: опера "Петр Первый", вокально-хореографическая поэма "Пушкин" и опера-феерия "Маяковский начинается", которые также были поставлены на сцене Мариинского театра.

В 1977 году Касаткина и Василев были приглашены как руководители в Государственный концертный ансамбль "Классический балет". Приход новых руководителей принципиально изменил творческое направление коллектива, который, сохранив свою динамичность и мобильность, из концертного ансамбля превратился в полноценный балетный театр. Основу его репертуара составили авторские спектакли Касаткиной и Василева, среди которых "Золушка" и "Ромео и Джульетта" Сергея Прокофьева, "Волшебный камзол" Николая Каретникова, "Поцелуй Феи" и "Жар-Птица" Игоря Стравинского, "Спартак" Арама Хачатуряна. Яркой страницей российского балета стали осуществленные Касаткиной и Василевым редакции произведений мировой и русской классики.

Наталии Касаткиной присвоено звание народной артистки РСФСР, она является лауреатом Государственной премии СССР.