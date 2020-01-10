Найдена самая ранняя версия песни Высоцкого "Райские яблоки"

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Найдена самая ранняя версия песни Владимира Высоцкого "Райские яблоки", считавшаяся утерянной. Она хранилась в архиве народного артиста РФ Ивана Бортника, который дружил с поэтом, рассказал ТАСС исследователь творчества Высоцкого Сергей Жильцов.

Запись была найдена в ходе подготовки выставки "Ах, милый Ваня, я гуляю по Парижу…", посвященной дружбе Высоцкого и Бортника. Экспозиция открыта в московском "Есенин-центре", ее куратором выступил художественный руководитель центра Влад Маленко.

"Мне довелось консультировать устроителей выставки, что именно надо искать. Еще в девяностые мы беседовали с Иваном Сергеевичем несколько раз, он мне рассказал о своих раритетах. Это автографы, фотографии, звук. Все, что он мне говорил, все мы нашли. Но, возможно, еще будут открытия", - рассказал Жильцов.

В настоящее время известно два принципиальных варианта "Райских яблок", отметил он. "Один из них был написан сразу по мотивам знакомства с Вадимом Тумановым на основе его рассказов, с первой строкой "Я умру, говорят…", - сообщил Жильцов. Эта запись считалась самой ранней, она могла быть сделана не раньше осени 1977 года и не позже мая 1978-го. Самая поздняя фонограмма, второй редакции - с началом "Я когда-то умру…" и традиционным названием, иногда с отсылкой к бессмертному произведению Константина Симонова - была записана в декабре 1979 года, когда Высоцкий остановился в Калифорнии у танцовщика Михаила Барышникова.

Найденная в архиве Бортника версия песни с названием "В раю" и с двойным посвящением, Вадиму Туманову и Марине Влади, предположительно, была сделана тогда же, когда написан текст, осенью 1976 года, но не исключено, добавил Жильцов, что это могло произойти и немного позже, в январе-феврале 1977-го либо 1978-го. "У этой записи три варианта, Высоцкий начинает ее как вальс, второй вариант близок к тому, что спето Туманову, и третий вариант, со свистом, автор фиксирует разные мелодии. Таким образом выкристаллизовывается мелодия и даже иногда текст", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что не совсем верно говорить, что запись была неизвестна, так как Бортник упоминал о ней. "Но мы ее никогда не слышали, он ее никогда не обнародовал, а в последние годы считалось, что она, скорее всего, утеряна", - пояснил Жильцов. "Что это такое, этот рай, какой он, в душе или вокруг?" - задается вопросом, предваряя песню, Владимир Высоцкий.

Сергей Жильцов родился 28 сентября 1968 года. В 1987-1989 годах был внештатным военным корреспондентом ТАСС в Афганистане. В 1997 году закончил РГГУ (Историко-архивный институт, ФАД). С 1990 года работал в Дирекции по созданию, а с 1991 года - в Государственном Культурном центре-музее Высоцкого. Составитель и комментатор собраний сочинений Высоцкого, один из главных специалистов по творчеству поэта и актера. Участвовал в издании серии пластинок "На концертах Владимира Высоцкого", сборников "Избранное" и "Я, конечно, вернусь...", многотомных собраний сочинений поэта.

О Высоцком

Владимир Семенович Высоцкий (1938-1980) - актер Московского театра драмы и комедии на Таганке, где за 16 лет работы сыграл в 15 спектаклях, исполнил, в частности, роли Гамлета, Галилея, Лопахина, Свидригайлова, Хлопуши. В некоторых спектаклях со сцены звучали песни, авторами которых был сам Высоцкий.

С 1959 года начал сниматься в кино ("Вертикаль", "Короткие встречи", "Опасные гастроли", "Место встречи изменить нельзя", "Маленькие трагедии"). С кинематографом тесно связана и его поэтическая работа. Высоцким было написано свыше 130 песен для кинофильмов.

Песни Высоцкого часто называют "энциклопедией советской жизни 1960-1970-х". Всего им создано более 600 стихов и песен. При жизни поэта были опубликованы лишь несколько песен из кинофильмов и первое стихотворение цикла "Из дорожного дневника" (1975).

В 1981 году, после смерти поэта, вышел первый в СССР его сборник поэтических произведений "Нерв" (составитель Роберт Рождественский). В 1987 году артисту была посмертно присуждена Госпремия СССР за создание образа Жеглова в телевизионном художественном фильме "Место встречи изменить нельзя" и авторское исполнение песен.

В 2018 году в России и мире широко отмечалось 80-летие со дня рождения Высоцкого.