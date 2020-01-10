Умер барабанщик канадской рок-группы Rush

ОТТАВА, 11 января. /ТАСС/. Барабанщик канадской рок-группы Rush Нил Пирт умер от рака. Об этом в пятницу сообщил телеканал CBC со ссылкой на официального представителя семьи музыканта Эллиота Минца.

67-летний Пирт умер в Санта-Монике в штате Калифорния. Ранее у него был диагностирован рак головного мозга. У Пирта остались жена Кэрри и дочь Оливия. Когда состоятся похороны музыканта, не сообщается.

Группа Rush была основана в 1968 году в Торонто. С 1971 года состав коллектива был неизменным и включал басиста, клавишника и гитариста Гедди Ли, гитариста Алекса Лайфсона, а также барабанщика Нила Пирта, который был автором текстов песен. Музыканты играли в жанре прогрессив-рок. В 1974 года группа выпустила дебютный одноименный альбом и сразу обрела известность благодаря сложным музыкальным композициям и философско-фантастическим текстам песен.

В 1994 году Rush включили в Зал славы канадской музыки, в 2010 году у группы появилась собственная звезда на Аллее славы в Голливуде, а в 2013 году Rush были избраны в Зал славы рок-н-ролла в Кливленде (штат Огайо). Всего музыканты записали 20 альбомов, многие композиции из которых стали "золотыми" и "платиновыми". Последний альбом Clockwork Angels коллектив выпустил в 2012 году, а последнее турне группа отыграла в 2015 году.

В 2018 году Алекс Лайфсон сообщил, что спустя 41 год на музыкальной сцене группа прекращает свое существование. Он пояснил, что коллектив рок-группы решил, что "этого достаточно".