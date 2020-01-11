Юта выступила в опорном пункте российских военных на севере Сирии

ХАСЕКЕ /Сирия/, 11 января. /ТАСС/. Российская певица Юта выступила для военных РФ в их опорном пункте (авиационной комендатуре) в населенном пункте Митрас (провинция Хасеке). Она исполнила свои композиции и военные песни, концерт был приурочен к Рождеству.

"Если ты можешь поддержать людей, которые служат здесь, ты просто обязан это сделать. Я получила такое колоссальное количество любви от ребят, от служащих. <…> Очень классно, очень почетно, [теперь я могу] приехать домой, рассказать сыну, например. Я первый русский артист, который выступал здесь", - рассказала журналистам после концерта певица.

В сам праздник Рождества 7 января она выступила на праздничном концерте на российской авиабазе Хмеймим в Сирии.

Военнослужащие пункта в Митрасе ежедневно патрулируют окрестные населенные пункты и наблюдают за обстановкой вдоль границы с Турцией. Два месяца назад этот пункт покинули военнослужащие армии США.