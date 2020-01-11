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Фильм "Дылда" получил приз FIPRESCI на кинофестивале в Палм-Спрингс

Картина Кантемира Балагова получила награду как "Лучший фильм на иностранном языке"
Кадр из фильма "Дылда" Кинокомпания Пионер
Описание
Кадр из фильма "Дылда"
© Кинокомпания Пионер

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Картина российского режиссера Кантемира Балагова "Дылда" получила в субботу приз FIPRESCI Международной федерации кинопрессы как "Лучший фильм на иностранном языке" на 31-м международном кинофестивале в Палм-Спрингс в США. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании "Нон-Стоп Продакшн", которая создавала ленту.

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"Режиссер фильма Кантемир Балагов лично представил фильм на фестивале в Палм-Спрингс, но уже вернулся в Россию и поэтому прислал видеообращение со словами признательности", - отметили в пресс-службе.

По словам режиссера, для него большая честь получить этот приз. "Признание "Дылды" для меня особенно ценно и важно, потому я чувствовал, что история о послевоенной травме, о женщинах, пытающихся вновь обрести смысл жизни сразу после войны, должна быть рассказана", - привели в компании слова Балагова.

"Дылда" попала в короткий список претендентов на "Оскар" в номинации "Лучший международный художественный фильм". Кандидатов на "Оскар" в этой категории выдвигают страны, где были сняты картины, после чего американские киноакадемики отбирают номинантов - они будут объявлены 13 января, а церемония вручения премии пройдет в Лос-Анджелесе 9 февраля.

Кинофестиваль в Палм-Спрингс проводится ежегодно с 1989 года по инициативе Сонни Боно - певца, актера и продюсера - и неофициально считается своего рода репетицией предстоящей церемонии вручения наград Американской киноакадемии. На фестивале традиционно работает только одно жюри Международной федерации кинопрессы FIPRESCI, которое присуждает главные награды.

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