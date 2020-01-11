В Риме прошел "Большой русский бал", посвященный памяти Чехова

РИМ, 12 января. /ТАСС/. Ежегодный "Большой русский бал" в восьмой раз прошел в субботу в Риме. На этот раз ставшее традиционным событие в историческом дворце "Бранкаччо" было посвящено русскому драматургу Антону Чехову (1860-1904), 160-летие со дня рождения которого исполняется в 2020 году, сообщила корреспонденту ТАСС идейная вдохновительница мероприятия, журналист и общественный деятель Юлия Базарова.

"Наш бал в этом году посвящен Антону Павловичу Чехову и его пьесе "Вишневый сад". Профессиональные актеры выступили в образах персонажей театрального произведения", - рассказала Базарова. По ее словам, за восемь лет бал приобрел статус важного события культурной жизни Рима. Он также стал постоянным мероприятием культурных обменов двух стран, гостями которого становятся не только итальянцы, любящие русскую культуру, и российские соотечественники, дипломаты, но и любители и профессионалы по историческому танцу из многих городов Италии, России, Болгарии, Франции и Швейцарии.

Организаторы, среди которых Национальная компания по историческому танцу и культурная ассоциация "Друзья Великой России", стремятся к укреплению двусторонних отношений между РФ и Италией, поэтому каждый бал посвящен какому-то русскому классику или классическому произведению. Так, в прошлые годы на балу вспоминали Чайковского и его музыку, Пушкина и поэму "Евгений Онегин", Толстого и роман "Война и мир", один из балов прошел под знаком династии Романовых.

Это ежегодное праздничное мероприятие, которое традиционно проходит в новогодний период, поддерживают мэрия Рима, Национальное агентство по туризму Италии, Международный Совет по танцу ЮНЕСКО, Российский центр науки культуры (РЦНК), Итало-российская торговая палата.