Восстановление Триумфальной арки в Пальмире оценивается в $1 млн

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 января. /ТАСС/. Работы по восстановлению разрушенной в 2015 году запрещенной в РФ группировкой "Исламское государство" Триумфальной арки в сирийской Пальмире оцениваются, предварительно, в $1 млн. Об этом сообщил ТАСС Дмитрий Медянцев, президент Ассоциации предприятий каменной отрасли России "Центр камня", которая будет участвовать в восстановлении разрушенного музейного комплекса.

Двадцатиметровая Триумфальная арка была построена из базальта, гранита и мрамора во времена римского императора Септимия Севера в конце II века. Она венчала главную улицу города, по обеим сторонам которой были расположены десятиметровые колонны. 5 октября 2015 года боевики взорвали арку и несколько колонн.

"Мы подготовили меморандум для подписания с сирийской стороной. Он рассчитан на три года работы, в первую очередь там предусмотрено восстановление Триумфальной арки. Предпроектная стоимость работ - до $1 млн. По срокам - не меньше года, потому что много подготовительных работ надо будет провести", - сказал Медянцев.

По его словам, в районе Пальмиры будут изучать исторические карьеры известняка и других пород натуральных камней, из которых в древности добывался камень для строительства города. Затем будет налажена добыча сырья, производство деталей, их монтаж. Поверхность деталей будут специально состаривать. Работы профинансируют из специально созданного фонда, который будет пополняться меценатами.

3D-модель Пальмиры

Восстановлению Пальмиры в дальнейшем поможет 3D-модель современного состояния памятника, которую представили в декабре 2019 года ученые Института истории материальной культуры РАН в ЮНЕСКО в Париже. Согласно сообщению пресс-службы института, работы по созданию модели велись с 2016 года, когда была проведена аэрофотосъемка на площади 13 квадратных километров и на трех разных высотах с использованием беспилотника. Было получено более 20 тыс. снимков, была построена трехмерная модель, с которой сняты геопривязанный ортофотоплан памятника и его высотная модель.

В сентябре 2019 году ученые провели новую фотосъемку, чтобы дополнить и актуализировать 3D-модель. Собранные экспедицией данные содержат информацию о разрушениях, которым подверглись памятники Пальмиры после ее второго захвата боевиками в декабре 2016 года.

"Нами впервые созданы детальная высокоточная 3D-модель современного состояния всей территории объекта Всемирного наследия, включая все архитектурные элементы и окружающий ландшафт, 3D-модели разрушенных архитектурных объектов Пальмиры, получены детальные ортофотопланы, подробная цифровая высотная топографическая карта всей территории памятника. Выполненные российскими специалистами уникальные продукты могут стать надежной основой управления культурным наследием Пальмиры. Используя наши 3D-модели можно, не выезжая на памятник, оценить степень разрушения объектов, планировать реставрационные работы и научные исследования, проводить мониторинг состояния памятника, а созданная ГИС (геоинформационная система - прим. ТАСС) Пальмиры является комплексным инструментом хранения информации, мониторинга и исследования наследия Пальмиры", - цитирует пресс-служба замдиректора института Наталью Соловьеву.

В тексте указано, что съемки производились с земли и с воздуха при помощи беспилотных летательных аппаратов. Созданные высокотехнологичные продукты будут переданы в дар пальмирскому музею.

О Пальмире

Пальмира - один из богатейших городов поздней античности в оазисе Сирийской пустыни между Дамаском и Евфратом, она расположена в 240 км к северо-востоку от сирийской столицы. Руины Пальмиры внесены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Боевики группировки "Исламское государство" (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ) захватывали город в мае 2015 года и в декабре 2016 года. За это время они успели разрушить ряд памятников, в том числе Триумфальную арку, центральную часть амфитеатра, статую Льва Аллата, храмы Бэла и Баалшамина.