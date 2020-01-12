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Артисты московского Театра классического балета показали в Берлине "Лебединое озеро"

Из Берлина артисты отправятся в нижнесаксонский Хамельн
Описание
© Вячеслав Филиппов/ТАСС

БЕРЛИН, 12 января. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Московский Театр классического балета (Moscow State Ballet) представил в Берлине постановку "Лебединое озеро". Выступление состоялось в "Театре на Потсдамской площади", где ежегодно проходит Берлинский международный кинофестиваль.

Публика с восторгом приняла изящную хореографию, дополненную красочными декорациями с использованием современных мультимедийных технологий. Видеопроекции переносили зрителя из средневекового замка на берег озера.

В Москве "Лебединое озеро" Moscow State Ballet планирует показать в июне на фестивале "Лето балета", чьим организатором он является. Нынешний гастрольный тур по Европе включает несколько городов Германии - артисты уже выступали, в частности, в Майнце, Дармштадте, Висбадене, Киле, Лейпциге, Дюссельдорфе, Кельне и других. Из Берлина они отправятся в нижнесаксонский Хамельн.

В центре сюжета балета "Лебединое озеро" - история о любви принца к заколдованной девушке в образе лебедя. В основе постановки Мариуса Петипа и Льва Иванова лежит музыка Петра Чайковского.

Театр классического балета, как подчеркивают его руководители, стремится к сохранению лучших традиций отечественной школы классического балета, развитию при сотрудничестве с западными партнерами новых направлений хореографии, приобщению к искусству подрастающего поколения и жителей небольших городов как в России, так и за рубежом, популяризации русской культуры по всему миру.

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