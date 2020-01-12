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Минкультуры сменило худрука Хора им. Свешникова после обнаружения многочисленных нарушений

В ведомстве сообщили, что проверка была инициирована после обращения артистов хора, в котором сотрудники сообщили о "состоянии профессиональной несостоятельности и полного развала"

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Дирижер Геннадий Дмитряк назначен художественным руководителем Государственного академического русского хора им. А. В. Свешникова по результатам проверки Министерства культуры РФ, выявившей многочисленные нарушения в работе прежнего руководителя Евгения Волкова. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе Минкультуры.

"По результатам проведенной Министерством культуры РФ проверки было принято решение о досрочном расторжении контракта с художественным руководителем хора Евгением Волковым. Новый художественный руководитель Хора им. Свешникова Геннадий Дмитряк должен разобраться в ситуации, сложившейся в коллективе, а также принять меры по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки", - сказали в пресс-службе.

Проверка была инициирована после обращения артистов хора, в котором сотрудники сообщили о "состоянии профессиональной несостоятельности и полного развала", уточнили в Минкультуры.

"В письме, направленном в различные инстанции, указывалось на ряд нарушений трудового законодательства, а также на отсутствие способности художественного руководителя Евгения Волкова выстроить "вертикаль рабочего процесса", - пояснили в ведомстве.

Дмитряк был назначен на пост художественного руководителя хора 31 декабря 2019 года, его представление коллективу запланировано на 14 января. В ближайшее время он также должен представить концепцию дальнейшего развития Хора им. Свешникова.

Государственный академический русский хор им. А. В. Свешникова был создан в 1936 году. Основу репертуара коллектива составляют классические и современные произведения хоровой музыки. Евгений Волков возглавлял коллектив с 2012 года.

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