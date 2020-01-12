{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Спектакль "Посадить дерево" с Михаилом и Николаем Ефремовыми покажут в театре "Практика"

Спектакль поставлен по пьесе Алексея Житковского

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Премьера совместного проекта продюсера Леонида Робермана и театра "Практика" - спектакль "Посадить дерево" - с Михаилом и Николаем Ефремовыми в главных ролях состоится в понедельник на сцене театра.

Спектакль поставлен по пьесе Алексея Житковского. Режиссером постановки выступила художественный руководитель "Практики" Марина Брусникина. Главных героев - отца и сына - сыграют заслуженный артист РФ Михаил Ефремов и его сын Николай Ефремов.

"Мы с Мариной [Брусникиной] решили создать спектакль, который можно играть как на большой сцене, так и на малой, - сказал журналистам Роберман. - Я не помню, как ко мне попала эта пьеса, я просто ее прочел и понял, что буду ее ставить. Может быть потому, что в свое время я три года подряд пытался посадить дерево и ни разу не приживалось".

Театральный продюсер добавил, что он хотел сделать очень человечный спектакль. "Спектакль должен был быть очень простым и достоверным, таким, каким могла его сделать только Марина Брусникина. А сыграть это мог только один человек, только Михаил Ефремов", - рассказал он.

Как поделилась Брусникина, Роберман посмотрел ее постановку "Человек из Подольска Сережа очень тупой" и пришел с предложением сделать спектакль с театральным агентством. "Это было очень непросто, в первый раз... в театре "Практика" - совместная работа с крупным продюсером, для нас это интересно, у нас появляется возможность выходить на большую площадку, и возможность пригласить Мишу Ефремова", - отметила она.

Сюжет и сценография

По сюжету комедии Житковского отец, желая соблюсти традиции, приводит сына в поле, чтобы посадить саженец. Но что-то пошло не так, и поле оказалось непростым. В спектакле помимо Ефремовых задействованы Валерий Трошин, Олег Тополянский.

За сценографию в спектакле отвечал заслуженный художник РФ Николай Симонов. Декорации представляют собой поле с подсветкой.

"Пока люди не приходят, поле живет своей жизнью, появляются люди, у них начинаются взаимоотношения с ним", - сказала Брусникина.

После премьеры в театре "Практика" постановку представят 14 января в Театре им. А.С. Пушкина. А 3 февраля спектакль сыграют на сцене Театра им. Моссовета.

"Мы засадим деревьями все театральные площадки Москвы", - пообещал Роберман.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Фильм "Холоп" вновь возглавил российский прокат в выходные
Второе место по кассовым сборам досталось американскому анимационному фильму "Камуфляж и шпионаж"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС