Спектакль "Посадить дерево" с Михаилом и Николаем Ефремовыми покажут в театре "Практика"

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Премьера совместного проекта продюсера Леонида Робермана и театра "Практика" - спектакль "Посадить дерево" - с Михаилом и Николаем Ефремовыми в главных ролях состоится в понедельник на сцене театра.

Спектакль поставлен по пьесе Алексея Житковского. Режиссером постановки выступила художественный руководитель "Практики" Марина Брусникина. Главных героев - отца и сына - сыграют заслуженный артист РФ Михаил Ефремов и его сын Николай Ефремов.

"Мы с Мариной [Брусникиной] решили создать спектакль, который можно играть как на большой сцене, так и на малой, - сказал журналистам Роберман. - Я не помню, как ко мне попала эта пьеса, я просто ее прочел и понял, что буду ее ставить. Может быть потому, что в свое время я три года подряд пытался посадить дерево и ни разу не приживалось".

Театральный продюсер добавил, что он хотел сделать очень человечный спектакль. "Спектакль должен был быть очень простым и достоверным, таким, каким могла его сделать только Марина Брусникина. А сыграть это мог только один человек, только Михаил Ефремов", - рассказал он.

Как поделилась Брусникина, Роберман посмотрел ее постановку "Человек из Подольска Сережа очень тупой" и пришел с предложением сделать спектакль с театральным агентством. "Это было очень непросто, в первый раз... в театре "Практика" - совместная работа с крупным продюсером, для нас это интересно, у нас появляется возможность выходить на большую площадку, и возможность пригласить Мишу Ефремова", - отметила она.

Сюжет и сценография

По сюжету комедии Житковского отец, желая соблюсти традиции, приводит сына в поле, чтобы посадить саженец. Но что-то пошло не так, и поле оказалось непростым. В спектакле помимо Ефремовых задействованы Валерий Трошин, Олег Тополянский.

За сценографию в спектакле отвечал заслуженный художник РФ Николай Симонов. Декорации представляют собой поле с подсветкой.

"Пока люди не приходят, поле живет своей жизнью, появляются люди, у них начинаются взаимоотношения с ним", - сказала Брусникина.

После премьеры в театре "Практика" постановку представят 14 января в Театре им. А.С. Пушкина. А 3 февраля спектакль сыграют на сцене Театра им. Моссовета.

"Мы засадим деревьями все театральные площадки Москвы", - пообещал Роберман.