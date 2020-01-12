Фильм "Холоп" вновь возглавил российский прокат в выходные

Российский комедийный фильм режиссера Клима Шипенко вышел в прокат 26 декабря. Картина повторяет мотив рождественских сказок, где отрицательные герои учатся на своих ошибках и становятся положительными. Этот путь, в частности, предстоит пройти персонажу сербского актера Биковича Грише, молодому московскому "мажору", который забыл о стыде и чувстве меры. Его отец (Самойленко) обращается к психологу (Охлобыстин), с которым они вместе придумывают проект по воссозданию на базе заброшенной деревни атмосферы России XIX века, а Гриша попадает в подстроенную аварию и якобы переносится в прошлое. Главные роли в фильме сыграли Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Александра Бортич, Александр Самойленко и другие актеры.

Второе место по кассовым сборам досталось американскому анимационному фильму "Камуфляж и шпионаж" (Spies in Disguise) режиссеров Ника Бруно и Троя Квона. Мультфильм вышел в российский прокат 9 января и собрал за минувшие четыре дня 210 млн рублей. Ланс Стерлинг - жизнерадостный агент, который регулярно спасает города и страны от опасностей. Уолтер Бекетт - хмурый и необщительный персонаж, который ничем не интересуется, кроме изобретения разнообразных гаджетов и оружия. Однажды эти совершенно противоположные люди вынуждены объединиться и работать в команде, чтобы спасти мир. Героев мультфильма озвучили Уилл Смит, Том Холланд, Карен Гиллан, Бен Мендельсон, Рэйчел Броснахэн и другие актеры.

Третье место по кассовым сборам досталось российскому фантастическому фильму Федора Бондарчука "Вторжение", который собрал 135,5 млн рублей. Картина является продолжением блокбастера "Притяжение". Сюжет сфокусирован на москвичке Юлии, над которой проводятся эксперименты, поскольку она единственная была в контакте с пришельцем. В ходе изучения Юля проявляет необычные способности, а скрытая в ней сила не только привлекает внимание людей, но и несет угрозу вселенского масштаба. Главные роли в фильме сыграли Александр Петров, Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Олег Меньшиков, Юрий Борисов и другие актеры.